08 апреля 2024

В курганских магазинах почти не осталось воды в бутылках

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских магазинах скупают питьевую воду Фото:
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В магазинах Кургана практически не осталось бутилированной питьевой воды. Горожане массово скупают бутылки большого объема после информации о риске затопления Арбинского сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники.

«В окрестностях не осталось воды в магазинах. Скупают как по пять литров, так и литровые и полуторалитровые бутылки», — делятся источники.

В одной из федеральных торговых сетей корреспонденту URA.RU сообщили, что не осталось бутылок с питьевой водой объемом пять литров. Товары раскупили за одно утро. При этом, отмечают, что повышение цены не планируются — сейчас воду продают по прежней стоимости.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом.

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В магазинах Кургана практически не осталось бутилированной питьевой воды. Горожане массово скупают бутылки большого объема после информации о риске затопления Арбинского сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники. «В окрестностях не осталось воды в магазинах. Скупают как по пять литров, так и литровые и полуторалитровые бутылки», — делятся источники. В одной из федеральных торговых сетей корреспонденту URA.RU сообщили, что не осталось бутылок с питьевой водой объемом пять литров. Товары раскупили за одно утро. При этом, отмечают, что повышение цены не планируются — сейчас воду продают по прежней стоимости. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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