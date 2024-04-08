В курганских магазинах почти не осталось воды в бутылках

09 апреля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

В курганских магазинах скупают питьевую воду Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В магазинах Кургана практически не осталось бутилированной питьевой воды. Горожане массово скупают бутылки большого объема после информации о риске затопления Арбинского сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники. «В окрестностях не осталось воды в магазинах. Скупают как по пять литров, так и литровые и полуторалитровые бутылки», — делятся источники. В одной из федеральных торговых сетей корреспонденту URA.RU сообщили, что не осталось бутылок с питьевой водой объемом пять литров. Товары раскупили за одно утро. При этом, отмечают, что повышение цены не планируются — сейчас воду продают по прежней стоимости. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазинах Кургана практически не осталось бутилированной питьевой воды. Горожане массово скупают бутылки большого объема после информации о риске затопления Арбинского сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники. «В окрестностях не осталось воды в магазинах. Скупают как по пять литров, так и литровые и полуторалитровые бутылки», — делятся источники. В одной из федеральных торговых сетей корреспонденту URA.RU сообщили, что не осталось бутылок с питьевой водой объемом пять литров. Товары раскупили за одно утро. При этом, отмечают, что повышение цены не планируются — сейчас воду продают по прежней стоимости. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом.