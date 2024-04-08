В Салехарде на 71 году жизни скончался заслуженный врач России Евгений Зайцев

Ушел из жизни заслуженный врач России Евгений Зайцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) ушел из жизни заслуженный врач России Евгений Зайцев. Анестезиолог-реаниматолог более 30 лет работал на благо жителей Ямала. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департаменте здравоохранения.

«7 апреля 2024 года на 71 году скончался врач—анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории, заслуженный врач России, председатель ассоциации врачей, ветеран Ямала Евгений Зайцев. В окружной больнице Евгений Николаевич проработал более 30 лет — в 1979 году приступил к работе врачом-анестезиологом-реаниматологом и только в 2011 году ушел на заслуженный отдых», — говорится в сообщении.

Заслуженный врач России Евгений Зайцев проработал в окружной больнице Салехарда более 30 лет telegram-канал «Департамент здравоохранения ЯНАО», t.me