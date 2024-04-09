Курганских спортсменов зовут помочь в эвакуации

09 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Волонтеров просят обратиться в местные администрации для помощи при паводке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Руководителей спортивных федераций, спортсменов и любителей спорта попросили о помощи городу Кургану и области в эвакуации жителей и укреплении дамбы. Об этом сообщило управление по физической культуре и спорту Курганской области в сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Нам необходима ваша сила, нам необходим ваш характер. Вы нужны для того, чтобы помогать эвакуировать маломобильных людей. Вы нужны для того, чтобы совместно с УМВД Курганской области патрулировать те населенные пункты, которые подлежат эвакуации. Вы необходимы для того, чтобы укреплять дамбы и не допустить прорыва воды» — объяснил Сергей Моторин, как указано в сообществе «Спорт в Курганской области». Кроме того, сообщает управление, округах региона желающие помочь могут обратиться в местные администрации. В Кургане, по данным ведомства, волонтеров примут в администрации города и в самом управлении. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации четырех городских районов. Вывозить население будут автобусами из Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки. Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителей спортивных федераций, спортсменов и любителей спорта попросили о помощи городу Кургану и области в эвакуации жителей и укреплении дамбы. Об этом сообщило управление по физической культуре и спорту Курганской области в сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Нам необходима ваша сила, нам необходим ваш характер. Вы нужны для того, чтобы помогать эвакуировать маломобильных людей. Вы нужны для того, чтобы совместно с УМВД Курганской области патрулировать те населенные пункты, которые подлежат эвакуации. Вы необходимы для того, чтобы укреплять дамбы и не допустить прорыва воды» — объяснил Сергей Моторин, как указано в сообществе «Спорт в Курганской области». Кроме того, сообщает управление, округах региона желающие помочь могут обратиться в местные администрации. В Кургане, по данным ведомства, волонтеров примут в администрации города и в самом управлении. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации четырех городских районов. Вывозить население будут автобусами из Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки. Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.