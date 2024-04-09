Курганских спортсменов зовут помочь в эвакуации

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Волонтеров просят обратиться в местные администрации для помощи при паводке Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Руководителей спортивных федераций, спортсменов и любителей спорта попросили о помощи городу Кургану и области в эвакуации жителей и укреплении дамбы. Об этом сообщило управление по физической культуре и спорту Курганской области в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Нам необходима ваша сила, нам необходим ваш характер. Вы нужны для того, чтобы помогать эвакуировать маломобильных людей. Вы нужны для того, чтобы совместно с УМВД Курганской области патрулировать те населенные пункты, которые подлежат эвакуации. Вы необходимы для того, чтобы укреплять дамбы и не допустить прорыва воды» — объяснил Сергей Моторин, как указано в сообществе «Спорт в Курганской области».

Кроме того, сообщает управление, округах региона желающие помочь могут обратиться в местные администрации. В Кургане, по данным ведомства, волонтеров примут в администрации города и в самом управлении.

Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации четырех городских районов. Вывозить население будут автобусами из Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки. Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.

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Руководителей спортивных федераций, спортсменов и любителей спорта попросили о помощи городу Кургану и области в эвакуации жителей и укреплении дамбы. Об этом сообщило управление по физической культуре и спорту Курганской области в сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Нам необходима ваша сила, нам необходим ваш характер. Вы нужны для того, чтобы помогать эвакуировать маломобильных людей. Вы нужны для того, чтобы совместно с УМВД Курганской области патрулировать те населенные пункты, которые подлежат эвакуации. Вы необходимы для того, чтобы укреплять дамбы и не допустить прорыва воды» — объяснил Сергей Моторин, как указано в сообществе «Спорт в Курганской области». Кроме того, сообщает управление, округах региона желающие помочь могут обратиться в местные администрации. В Кургане, по данным ведомства, волонтеров примут в администрации города и в самом управлении. Ранее сообщалось, что власти готовятся к эвакуации четырех городских районов. Вывозить население будут автобусами из Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки. Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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