Для эвакуации четырех микрорайонов Кургана власти подгонят автобусы. Список

09 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Курганцев, проживающих за Кировским мостом, вывезут на автобусах в пункты временного размещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана 9 апреля организуют эвакуацию четырех микрорайонов города, расположенных за Кировским мостом. Жителей Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки просят срочно собрать вещи. Для эвакуации подготовлены автобусы, которые будут ждать людей в 15:00 часов, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «Вниманию жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления», — говорится в сообщении мэрии. Автобусы будут ждать жителей микрорайонов на одноименных остановках в 15:00. Эвакуированных с указанной территории разместят на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52). Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU. Жителей четырех микрорайонов Кургана эвакуируют с территории вероятного затопления Скрин: telegram-канал Администрации города Кургана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана 9 апреля организуют эвакуацию четырех микрорайонов города, расположенных за Кировским мостом. Жителей Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки просят срочно собрать вещи. Для эвакуации подготовлены автобусы, которые будут ждать людей в 15:00 часов, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «Вниманию жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления», — говорится в сообщении мэрии. Автобусы будут ждать жителей микрорайонов на одноименных остановках в 15:00. Эвакуированных с указанной территории разместят на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52). Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.