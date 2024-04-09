Для эвакуации четырех микрорайонов Кургана власти подгонят автобусы. Список

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, сумка, автобус, пассажиры
Курганцев, проживающих за Кировским мостом, вывезут на автобусах в пункты временного размещения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Кургана 9 апреля организуют эвакуацию четырех микрорайонов города, расположенных за Кировским мостом. Жителей Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки просят срочно собрать вещи. Для эвакуации подготовлены автобусы, которые будут ждать людей в 15:00 часов, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана.

«Вниманию жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления», — говорится в сообщении мэрии.

Автобусы будут ждать жителей микрорайонов на одноименных остановках в 15:00. Эвакуированных с указанной территории разместят на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52). Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.

Жителей четырех микрорайонов Кургана эвакуируют с территории вероятного затопления
Жителей четырех микрорайонов Кургана эвакуируют с территории вероятного затопления

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Власти Кургана 9 апреля организуют эвакуацию четырех микрорайонов города, расположенных за Кировским мостом. Жителей Затобольного, Храпово, Челноково и Глинки просят срочно собрать вещи. Для эвакуации подготовлены автобусы, которые будут ждать людей в 15:00 часов, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «Вниманию жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления», — говорится в сообщении мэрии. Автобусы будут ждать жителей микрорайонов на одноименных остановках в 15:00. Эвакуированных с указанной территории разместят на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52). Вся актуальная информация по подготовке к самому масштабному паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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