Пермские таксисты собрались бунтовать против новых правил «Яндекса»

09 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Таксистов обязали оформить статусы самозанятых Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми водители такси отказываются выходить на линию с 22 апреля 2024 года. Бунт связан с новыми правилами «Яндекса», согласно которым все таксисты должны получить статус самозанятых, рассказали URA.RU водители пермских такси. «С 22 апреля таксисты не выйдут на линию, потому что это невыгодно. Нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, пойти в минтранс и оформить разрешение на перевозку пассажиров, перед каждой поездкой проходить медосмотр и техосмотр, а отметки ставить в путевых листах. За все это нужно платить, а с чего? Мне придется еще из своего кармана доплачивать», — рассказал собеседник агентства. Водители привели пример, что сейчас с поездки стоимостью 100 рублей они получают 80 рублей. После оформления статуса самозанятого доход с этой же суммы составит всего 20 рублей. Если автомобиль не свой, а арендованный, таксист не получит ничего. Информация о новых требованиях для таксистов опубликована в telegram-канале «Новости Яндекс Такси для партнеров». Там сказано, что до 22 апреля таксопаркам необходимо подтвердить статус занятости своих водителей. Таксисты должны быть либо самозанятыми, либо заключить с таксопарком трудовой договор. Если они это не сделают, сервис ограничит таксопаркам и водителям доступ к заказам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми водители такси отказываются выходить на линию с 22 апреля 2024 года. Бунт связан с новыми правилами «Яндекса», согласно которым все таксисты должны получить статус самозанятых, рассказали URA.RU водители пермских такси. «С 22 апреля таксисты не выйдут на линию, потому что это невыгодно. Нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, пойти в минтранс и оформить разрешение на перевозку пассажиров, перед каждой поездкой проходить медосмотр и техосмотр, а отметки ставить в путевых листах. За все это нужно платить, а с чего? Мне придется еще из своего кармана доплачивать», — рассказал собеседник агентства. Водители привели пример, что сейчас с поездки стоимостью 100 рублей они получают 80 рублей. После оформления статуса самозанятого доход с этой же суммы составит всего 20 рублей. Если автомобиль не свой, а арендованный, таксист не получит ничего. Информация о новых требованиях для таксистов опубликована в telegram-канале «Новости Яндекс Такси для партнеров». Там сказано, что до 22 апреля таксопаркам необходимо подтвердить статус занятости своих водителей. Таксисты должны быть либо самозанятыми, либо заключить с таксопарком трудовой договор. Если они это не сделают, сервис ограничит таксопаркам и водителям доступ к заказам.