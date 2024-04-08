В ХМАО число многодетных семей выросло в четыре раза

В ХМАО за 10 лет количество многодетных семей увеличилось с 11 тысяч до 43 тысяч. Об этом рассказала директор департамента соцразвития региона Тереза Пономарева заседании комитета думы Югры по социальному развитию, где обсуждались новые льготы для многодетных семей, передает журналист URA.RU.
«За последние 10 лет в Югре количество многодетных семей увеличилось с 11 тысяч до 43 тысяч. С введением этого закона [о новых льготах] количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки возрастет до более 60 тысяч», — сказала Тереза Пономарева.
Ранее URA.RU писало о том, какие новые льготы будут получать многодетные семьи в Югре. Среди них: компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и другие меры поддержки.
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