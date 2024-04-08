В ЯНАО мэрии требуются чиновники на зарплату до ста тысяч рублей

Администрация села в ЯНАО остро нуждается в кадрах

В сельскую администрацию требуются чиновники на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация села Халясавэй Пуровского района ЯНАО ищет чиновников на замещение реальных должностей. Заведующему сектором ЖКХ готовы платить до ста тысяч рублей, следует из вакансий, опубликованных на портале «Госслужба».

«В администрацию села Халясавэй требуются — ведущий специалист по вопросам жилищной политики с зарплатой от 52 до 72 тысяч рублей, главный специалист по вопросам молодежной политики и главный специалист по правовой работе, с зарплатой от 72 до 86 тысяч рублей, заведующий сектором ЖКХ на зарплату от 83 до 97 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля», — следует из данных вакансий, опубликованных на портале «Госслужба».

К кандидатам не предъявляются требования к обязательному стажу на госслужбе и стажу работы по специальности. Соискатель должен иметь квалификацию бакалавра, владеть русским языком, знать основы Конституции РФ и законодательства в выбранной сфере.