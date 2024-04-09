Победителям курганской викторины надо срочно забрать свои призы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна в семью пришла. Викторина. Курган , шиншин андрей
В Кургане тысячи людей победили в викторине Фото:

Победителям викторины «Весна в семью пришла» в Кургане надо срочно забрать свои призы. Об этом URA.RU сообщили организаторы лотереи.

«Победители викторины, те кто еще не получил свой подарок, информируем: в соответствии с положением о фестивале, выдача подарков осуществляется до 17 апреля 2024 года», — уточнили организаторы. Фестиваль проходил в Кургане с 15 по 17 марта.

На нем разыгрывалось более 4000 призов. Среди них — квартира в Кургане и три автомобиля Niva Travel. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победителям викторины «Весна в семью пришла» в Кургане надо срочно забрать свои призы. Об этом URA.RU сообщили организаторы лотереи. «Победители викторины, те кто еще не получил свой подарок, информируем: в соответствии с положением о фестивале, выдача подарков осуществляется до 17 апреля 2024 года», — уточнили организаторы. Фестиваль проходил в Кургане с 15 по 17 марта. На нем разыгрывалось более 4000 призов. Среди них — квартира в Кургане и три автомобиля Niva Travel. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...