Победителям курганской викторины надо срочно забрать свои призы

Победителям викторины «Весна в семью пришла» в Кургане надо срочно забрать свои призы. Об этом URA.RU сообщили организаторы лотереи.
«Победители викторины, те кто еще не получил свой подарок, информируем: в соответствии с положением о фестивале, выдача подарков осуществляется до 17 апреля 2024 года», — уточнили организаторы. Фестиваль проходил в Кургане с 15 по 17 марта.
На нем разыгрывалось более 4000 призов. Среди них — квартира в Кургане и три автомобиля Niva Travel. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана.
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Победителям викторины «Весна в семью пришла» в Кургане надо срочно забрать свои призы. Об этом URA.RU сообщили организаторы лотереи. «Победители викторины, те кто еще не получил свой подарок, информируем: в соответствии с положением о фестивале, выдача подарков осуществляется до 17 апреля 2024 года», — уточнили организаторы. Фестиваль проходил в Кургане с 15 по 17 марта. На нем разыгрывалось более 4000 призов. Среди них — квартира в Кургане и три автомобиля Niva Travel. Главный приз получила многодетная семья Смирновых из Притобольного округа. Им были вручены ключи от квартиры в центре Кургана.