В России растет ВВП и снижается безработица

Мишустин заявил о росте ВВП России на 7,7% и снижении безработицы до 2,8%

09 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин на стратсессии правительства рассказал о ключевых экономических показателях роста страны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%, также отмечается рост товарооборота и снижение уровня безработицы. Об этом в ходе стратегической сессии правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24» 9 апреля. Статья по теме Россия нацелилась на расширение экспорта «Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — заявил Мишустин, отметив, что работа правительства направлена на достижение технологического и финансового суверенитета за счет поставок на мировой рынок несырьевой продукции. По статистике, приведенной главой правительства, темпы роста ВВП России в феврале превысили 7,7%, перекрыв январский показатель в 5,5%. При этом оборот розничной продукции превысил 12%, обрабатывающего сектора — на 13,5%, а безработица достигла минимального для России показателя в 2,8%. «Необходимо поддержать такой настрой», — поставил задачу правительству Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%, также отмечается рост товарооборота и снижение уровня безработицы. Об этом в ходе стратегической сессии правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24» 9 апреля. «Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — заявил Мишустин, отметив, что работа правительства направлена на достижение технологического и финансового суверенитета за счет поставок на мировой рынок несырьевой продукции. По статистике, приведенной главой правительства, темпы роста ВВП России в феврале превысили 7,7%, перекрыв январский показатель в 5,5%. При этом оборот розничной продукции превысил 12%, обрабатывающего сектора — на 13,5%, а безработица достигла минимального для России показателя в 2,8%. «Необходимо поддержать такой настрой», — поставил задачу правительству Мишустин.