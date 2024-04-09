В России растет ВВП и снижается безработица

Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%, также отмечается рост товарооборота и снижение уровня безработицы. Об этом в ходе стратегической сессии правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24» 9 апреля.
«Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — заявил Мишустин, отметив, что работа правительства направлена на достижение технологического и финансового суверенитета за счет поставок на мировой рынок несырьевой продукции.
По статистике, приведенной главой правительства, темпы роста ВВП России в феврале превысили 7,7%, перекрыв январский показатель в 5,5%. При этом оборот розничной продукции превысил 12%, обрабатывающего сектора — на 13,5%, а безработица достигла минимального для России показателя в 2,8%. «Необходимо поддержать такой настрой», — поставил задачу правительству Мишустин.
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