В России растет ВВП и снижается безработица

Мишустин заявил о росте ВВП России на 7,7% и снижении безработицы до 2,8%
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин на стратсессии правительства рассказал о ключевых экономических показателях роста страны. Фото:

Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%, также отмечается рост товарооборота и снижение уровня безработицы. Об этом в ходе стратегической сессии правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24» 9 апреля.

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«Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — заявил Мишустин, отметив, что работа правительства направлена на достижение технологического и финансового суверенитета за счет поставок на мировой рынок несырьевой продукции.

По статистике, приведенной главой правительства, темпы роста ВВП России в феврале превысили 7,7%, перекрыв январский показатель в 5,5%. При этом оборот розничной продукции превысил 12%, обрабатывающего сектора — на 13,5%, а безработица достигла минимального для России показателя в 2,8%. «Необходимо поддержать такой настрой», — поставил задачу правительству Мишустин.

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Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%, также отмечается рост товарооборота и снижение уровня безработицы. Об этом в ходе стратегической сессии правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24» 9 апреля. «Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты. Они видны по динамике валового внутреннего продукта и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах», — заявил Мишустин, отметив, что работа правительства направлена на достижение технологического и финансового суверенитета за счет поставок на мировой рынок несырьевой продукции. По статистике, приведенной главой правительства, темпы роста ВВП России в феврале превысили 7,7%, перекрыв январский показатель в 5,5%. При этом оборот розничной продукции превысил 12%, обрабатывающего сектора — на 13,5%, а безработица достигла минимального для России показателя в 2,8%. «Необходимо поддержать такой настрой», — поставил задачу правительству Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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