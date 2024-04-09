У самолета «Победы», летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот

09 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Борт благополучно долетел до Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На рейсе авиакомпании «Победа», летевшем из Москвы в Тюмень, не включился автопилот. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «9 апреля, 01:07 по московскому времени. На удалении 120 км восточнее Москвы на эшелоне 270 экипаж доложил о не включении автопилота. Потеря статуса РВСМ. Решение экипажа следовать на аэродром назначения Тюмень вне слоя РВСМ на эшелоне 270. В 01:27 экипаж доложил о восстановлении работы автопилота, запросил набор эшелона 370. Рейс PBD449 Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант — ООО «Авиакомпания «Победа»», — пишет AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На рейсе авиакомпании «Победа», летевшем из Москвы в Тюмень, не включился автопилот. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «9 апреля, 01:07 по московскому времени. На удалении 120 км восточнее Москвы на эшелоне 270 экипаж доложил о не включении автопилота. Потеря статуса РВСМ. Решение экипажа следовать на аэродром назначения Тюмень вне слоя РВСМ на эшелоне 270. В 01:27 экипаж доложил о восстановлении работы автопилота, запросил набор эшелона 370. Рейс PBD449 Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант — ООО «Авиакомпания «Победа»», — пишет AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.