У самолета «Победы», летевшего из Москвы в Тюмень, отказал автопилот

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Борт благополучно долетел до Тюмени Фото:

На рейсе авиакомпании «Победа», летевшем из Москвы в Тюмень, не включился автопилот. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«9 апреля, 01:07 по московскому времени. На удалении 120 км восточнее Москвы на эшелоне 270 экипаж доложил о не включении автопилота. Потеря статуса РВСМ. Решение экипажа следовать на аэродром назначения Тюмень вне слоя РВСМ на эшелоне 270. В 01:27 экипаж доложил о восстановлении работы автопилота, запросил набор эшелона 370. Рейс PBD449 Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант — ООО «Авиакомпания «Победа»», — пишет AVIAINCIDENT.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.

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На рейсе авиакомпании «Победа», летевшем из Москвы в Тюмень, не включился автопилот. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «9 апреля, 01:07 по московскому времени. На удалении 120 км восточнее Москвы на эшелоне 270 экипаж доложил о не включении автопилота. Потеря статуса РВСМ. Решение экипажа следовать на аэродром назначения Тюмень вне слоя РВСМ на эшелоне 270. В 01:27 экипаж доложил о восстановлении работы автопилота, запросил набор эшелона 370. Рейс PBD449 Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант — ООО «Авиакомпания «Победа»», — пишет AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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