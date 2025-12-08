На улицах Тюмени начали торговать живыми елками

В продаже помимо елок представлены и сосны Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени появились первые точки по продаже живых елок и сосен. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Увидели, что появилась машина у ТРЦ „Сити Молл“. Продавали елки и сосны. Цена — от 2 990 рублей», — рассказали тюменцы. По их словам, вокруг продавца уже толпились люди и присматривали товар.