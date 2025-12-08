Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На улицах Тюмени начали торговать живыми елками

08 декабря 2025 в 14:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В продаже помимо елок представлены и сосны

В продаже помимо елок представлены и сосны

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени появились первые точки по продаже живых елок и сосен. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Увидели, что появилась машина у ТРЦ „Сити Молл“. Продавали елки и сосны. Цена — от 2 990 рублей», — рассказали тюменцы. По их словам, вокруг продавца уже толпились люди и присматривали товар.

В прошлом году елочные базары в Тюмени открылись к 18 декабря. Традиционно они располагаются на территориях у рынков, парковках крупных ТЦ и в местах организованной торговли. В ассортименте всегда представлены пихты, ели, сосны, ветки и готовые композиции. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал