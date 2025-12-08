На улицах Тюмени начали торговать живыми елками
В продаже помимо елок представлены и сосны
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени появились первые точки по продаже живых елок и сосен. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Увидели, что появилась машина у ТРЦ „Сити Молл“. Продавали елки и сосны. Цена — от 2 990 рублей», — рассказали тюменцы. По их словам, вокруг продавца уже толпились люди и присматривали товар.
В прошлом году елочные базары в Тюмени открылись к 18 декабря. Традиционно они располагаются на территориях у рынков, парковках крупных ТЦ и в местах организованной торговли. В ассортименте всегда представлены пихты, ели, сосны, ветки и готовые композиции.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!