В ХМАО уволился мэр, устраивавший тотализатор по поводу своей отставки

Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин уходит в отставку. Источник в политическом истеблишменте утверждает, что он решил досрочно уйти на пенсию с 10 апреля из-за давления главы района Андрея Трубецкого.
«Рудышин был готов сложить полномочия еще перед Новым годом. По слухам, в последнее время у него не ладились отношения с главой района Трубецким, и пенсия стала благовидным предлогом», — сообщает инсайдер.
В администрации городского поселения подтвердили информацию об отставке. «Рудышин уходит до истечения полномочий по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — уточнили в мэрии. Дозвониться до самого Рудышина журналистам агентства и узнать причину ухода не удалось.
Ранее URA.RU писало, что Рудышин устроил тотализатор на своей отставке в 2023 году. Основной негатив жители Федоровского высказывали из-за расселения аварийного жилья, но он тогда остался работать, получив поддержку населения.
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