08 апреля 2024

В ХМАО уволился мэр, устраивавший тотализатор по поводу своей отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция посвященная предстоящему началу нового учебного года. Курган, кабинет чиновника, кресло, рабочий стол, офисное кресло, пустое кресло отставка
В мэрии Федоровского подтвердили отставку главы поселения Николая Рудышина Фото:

Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин уходит в отставку. Источник в политическом истеблишменте утверждает, что он решил досрочно уйти на пенсию с 10 апреля из-за давления главы района Андрея Трубецкого.

«Рудышин был готов сложить полномочия еще перед Новым годом. По слухам, в последнее время у него не ладились отношения с главой района Трубецким, и пенсия стала благовидным предлогом», — сообщает инсайдер.

В администрации городского поселения подтвердили информацию об отставке. «Рудышин уходит до истечения полномочий по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — уточнили в мэрии. Дозвониться до самого Рудышина журналистам агентства и узнать причину ухода не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Рудышин устроил тотализатор на своей отставке в 2023 году. Основной негатив жители Федоровского высказывали из-за расселения аварийного жилья, но он тогда остался работать, получив поддержку населения.

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Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин уходит в отставку. Источник в политическом истеблишменте утверждает, что он решил досрочно уйти на пенсию с 10 апреля из-за давления главы района Андрея Трубецкого. «Рудышин был готов сложить полномочия еще перед Новым годом. По слухам, в последнее время у него не ладились отношения с главой района Трубецким, и пенсия стала благовидным предлогом», — сообщает инсайдер. В администрации городского поселения подтвердили информацию об отставке. «Рудышин уходит до истечения полномочий по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — уточнили в мэрии. Дозвониться до самого Рудышина журналистам агентства и узнать причину ухода не удалось. Ранее URA.RU писало, что Рудышин устроил тотализатор на своей отставке в 2023 году. Основной негатив жители Федоровского высказывали из-за расселения аварийного жилья, но он тогда остался работать, получив поддержку населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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