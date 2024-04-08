Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО

09 апреля 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Детский омбудсмен РФ встретилась с детьми из Белгорода, эвакуированными в ХМАО Фото: Роман Наумов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что детский омбудсмен встретилась с эвакуированными детьми из Белгорода. «Она побеседовала с эвакуированным детьми из Белгорода, расспросила их том, устраивают ли условия пребывания. Дети ответили, что в центре о них заботятся, и это очень приятно, а коллектив очень хороший. Девочки заявили, что в центре много интересных тренажеров, а к снегу они морально были готовы, поэтому пребывание в Югре им нравится. Мальчики заявили омбудсмену, что не хотят идти на экскурсию, и она пообещала угостить всех ватрушками», — передает журналист агентства. Детский омбудсмен высоко оценила систему профилактики социального неблагополучия, выстроенную в округе. Она встретилась и с воспитанниками центра, которые у «Мы ознакомились, как работает в целом система профилактики социального неблагополучия в округе, как работает в целом поддержка этих семей и были очень довольны работой, которая ведется в округе. Отрадно, что округ участвует в наших пилотных проектах», — сообщила Львова-Белова. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченный по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что детский омбудсмен встретилась с эвакуированными детьми из Белгорода. «Она побеседовала с эвакуированным детьми из Белгорода, расспросила их том, устраивают ли условия пребывания. Дети ответили, что в центре о них заботятся, и это очень приятно, а коллектив очень хороший. Девочки заявили, что в центре много интересных тренажеров, а к снегу они морально были готовы, поэтому пребывание в Югре им нравится. Мальчики заявили омбудсмену, что не хотят идти на экскурсию, и она пообещала угостить всех ватрушками», — передает журналист агентства. Детский омбудсмен высоко оценила систему профилактики социального неблагополучия, выстроенную в округе. Она встретилась и с воспитанниками центра, которые у «Мы ознакомились, как работает в целом система профилактики социального неблагополучия в округе, как работает в целом поддержка этих семей и были очень довольны работой, которая ведется в округе. Отрадно, что округ участвует в наших пилотных проектах», — сообщила Львова-Белова. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченный по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям.