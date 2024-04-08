08 апреля 2024

Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Детский омбудсмен РФ встретилась с детьми из Белгорода, эвакуированными в ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что детский омбудсмен встретилась с эвакуированными детьми из Белгорода.

«Она побеседовала с эвакуированным детьми из Белгорода, расспросила их том, устраивают ли условия пребывания. Дети ответили, что в центре о них заботятся, и это очень приятно, а коллектив очень хороший. Девочки заявили, что в центре много интересных тренажеров, а к снегу они морально были готовы, поэтому пребывание в Югре им нравится. Мальчики заявили омбудсмену, что не хотят идти на экскурсию, и она пообещала угостить всех ватрушками», — передает журналист агентства.

Детский омбудсмен высоко оценила систему профилактики социального неблагополучия, выстроенную в округе. Она встретилась и с воспитанниками центра, которые у «Мы ознакомились, как работает в целом система профилактики социального неблагополучия в округе, как работает в целом поддержка этих семей и были очень довольны работой, которая ведется в округе. Отрадно, что округ участвует в наших пилотных проектах», — сообщила Львова-Белова.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченный по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям.

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Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что детский омбудсмен встретилась с эвакуированными детьми из Белгорода. «Она побеседовала с эвакуированным детьми из Белгорода, расспросила их том, устраивают ли условия пребывания. Дети ответили, что в центре о них заботятся, и это очень приятно, а коллектив очень хороший. Девочки заявили, что в центре много интересных тренажеров, а к снегу они морально были готовы, поэтому пребывание в Югре им нравится. Мальчики заявили омбудсмену, что не хотят идти на экскурсию, и она пообещала угостить всех ватрушками», — передает журналист агентства. Детский омбудсмен высоко оценила систему профилактики социального неблагополучия, выстроенную в округе. Она встретилась и с воспитанниками центра, которые у «Мы ознакомились, как работает в целом система профилактики социального неблагополучия в округе, как работает в целом поддержка этих семей и были очень довольны работой, которая ведется в округе. Отрадно, что округ участвует в наших пилотных проектах», — сообщила Львова-Белова. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченный по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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