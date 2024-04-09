09 апреля 2024

Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский признал превосходство РФ над армией Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, у нас есть план контрнаступления <…>, но я не могу назвать дату», — сказал Зеленский в интервью Bild. «Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии», — добавил украинский лидер. Он выразил надежду, что США помогут с вооружением.

На Западе признали, что контрнаступление ВСУ в 2023 году было провальным. По данным Politico, надежды США не оправдались. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак объяснил провал Украины успехами России в воздухе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач. Позже Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе. В частности, он уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Да, у нас есть план контрнаступления <…>, но я не могу назвать дату», — сказал Зеленский в интервью Bild. «Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии», — добавил украинский лидер. Он выразил надежду, что США помогут с вооружением. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ в 2023 году было провальным. По данным Politico, надежды США не оправдались. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак объяснил провал Украины успехами России в воздухе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач. Позже Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе. В частности, он уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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