Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления

10 апреля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Зеленский признал превосходство РФ над армией Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Да, у нас есть план контрнаступления <…>, но я не могу назвать дату», — сказал Зеленский в интервью Bild. «Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии», — добавил украинский лидер. Он выразил надежду, что США помогут с вооружением. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ в 2023 году было провальным. По данным Politico, надежды США не оправдались. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак объяснил провал Украины успехами России в воздухе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач. Позже Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе. В частности, он уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Да, у нас есть план контрнаступления <…>, но я не могу назвать дату», — сказал Зеленский в интервью Bild. «Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии», — добавил украинский лидер. Он выразил надежду, что США помогут с вооружением. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ в 2023 году было провальным. По данным Politico, надежды США не оправдались. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак объяснил провал Украины успехами России в воздухе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач. Позже Зеленский провел кадровые перестановки в своем офисе. В частности, он уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.