Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано применение химического оружия. Отравляющее вещество замечено в районе Клещеевки в ДНР, сообщили в силовых структурах РФ.
«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. В результате его действия замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания.
О том, что ВСУ готовятся применить против ВС РФ отравляющие химические вещества сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, работа Украины в этом направлении ведется с 2023 года и, судя по размаху приготовлений, атака затронет сотни тысяч человек, передает телеканал «Царьград».
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