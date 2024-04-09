09 апреля 2024

ТАСС: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

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ВСУ могли применить адамсит против российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано применение химического оружия. Отравляющее вещество замечено в районе Клещеевки в ДНР, сообщили в силовых структурах РФ.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. В результате его действия замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания.

О том, что ВСУ готовятся применить против ВС РФ отравляющие химические вещества сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, работа Украины в этом направлении ведется с 2023 года и, судя по размаху приготовлений, атака затронет сотни тысяч человек, передает телеканал «Царьград».

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Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано применение химического оружия. Отравляющее вещество замечено в районе Клещеевки в ДНР, сообщили в силовых структурах РФ. «В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. В результате его действия замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания. О том, что ВСУ готовятся применить против ВС РФ отравляющие химические вещества сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, работа Украины в этом направлении ведется с 2023 года и, судя по размаху приготовлений, атака затронет сотни тысяч человек, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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