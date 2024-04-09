ТАСС: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

10 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

ВСУ могли применить адамсит против российских военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано применение химического оружия. Отравляющее вещество замечено в районе Клещеевки в ДНР, сообщили в силовых структурах РФ. «В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. В результате его действия замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания. О том, что ВСУ готовятся применить против ВС РФ отравляющие химические вещества сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, работа Украины в этом направлении ведется с 2023 года и, судя по размаху приготовлений, атака затронет сотни тысяч человек, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано применение химического оружия. Отравляющее вещество замечено в районе Клещеевки в ДНР, сообщили в силовых структурах РФ. «В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. В результате его действия замедляется частота сердечных сокращений, повышается давление и происходит внезапная остановка дыхания. О том, что ВСУ готовятся применить против ВС РФ отравляющие химические вещества сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, работа Украины в этом направлении ведется с 2023 года и, судя по размаху приготовлений, атака затронет сотни тысяч человек, передает телеканал «Царьград».