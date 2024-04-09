В Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он вышел из дома 8 апреля и с тех пор его местоположение неизвестно, сообщается в пресс-службе университета.
«Просим помочь в поисках студента ПГНИУ. Константин Бадртдинов вышел из дома 8 апреля около 20:00. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале университета.
Студент был одет в черные джинсы, темно-синюю толстовку, серое пальто с капюшоном и черные берцы. Приметы: рост 180 сантиметров, русые волосы, голубые глаза и родинка над губой. С собой у пропавшего был черный рюкзак. Тех, кому известно о его местонахождении, просят сообщить в полицию или позвонить его матери Юлии Сергеевне по номеру +7 (952) 328-49-92.
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В Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он вышел из дома 8 апреля и с тех пор его местоположение неизвестно, сообщается в пресс-службе университета. «Просим помочь в поисках студента ПГНИУ. Константин Бадртдинов вышел из дома 8 апреля около 20:00. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале университета. Студент был одет в черные джинсы, темно-синюю толстовку, серое пальто с капюшоном и черные берцы. Приметы: рост 180 сантиметров, русые волосы, голубые глаза и родинка над губой. С собой у пропавшего был черный рюкзак. Тех, кому известно о его местонахождении, просят сообщить в полицию или позвонить его матери Юлии Сергеевне по номеру +7 (952) 328-49-92.