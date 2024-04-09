Названы самые популярные авто с пробегом у россиян

«Известия»: автомобили Kia стали самыми популярными на вторичном рынке РФ

10 апреля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Kia стала самой продаваемой маркой на вторичном рынке в марте 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самой популярной маркой машин на вторичном рынке у россиян стала корейская Kia. В марте 2024 года большинство россиян отдали ей предпочтение, выбирая подержанный автомобиль. Об этом рассказали аналитики рынка автомобилей с пробегом. «14% от всех продаж — это машины бренда Kia. На втором месте — Hyundai (12%), на третьем — Lada (12%). В пятерку самых покупаемых вторичных авто также вошли Nissan и Renault. При этом самой продаваемой моделью на „вторичке“ стал Hyundai Solaris», — сообщают «Известия». Издание подчеркивает, что в марте 2024 года россияне чаще всего приобретали авто в ценовом диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Четверть россиян при этом предпочли машины с пробегом от 50 до 100 тысяч километров. Ранее аналитики сервиса «Авто.ру» рассказали, что цены на новые и подержанные автомобили в России снизились. Средняя стоимость опустилась на 2,4%, до 3,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самой популярной маркой машин на вторичном рынке у россиян стала корейская Kia. В марте 2024 года большинство россиян отдали ей предпочтение, выбирая подержанный автомобиль. Об этом рассказали аналитики рынка автомобилей с пробегом. «14% от всех продаж — это машины бренда Kia. На втором месте — Hyundai (12%), на третьем — Lada (12%). В пятерку самых покупаемых вторичных авто также вошли Nissan и Renault. При этом самой продаваемой моделью на „вторичке“ стал Hyundai Solaris», — сообщают «Известия». Издание подчеркивает, что в марте 2024 года россияне чаще всего приобретали авто в ценовом диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Четверть россиян при этом предпочли машины с пробегом от 50 до 100 тысяч километров. Ранее аналитики сервиса «Авто.ру» рассказали, что цены на новые и подержанные автомобили в России снизились. Средняя стоимость опустилась на 2,4%, до 3,5 млн рублей.