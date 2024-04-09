Ревнивая ямальская женщина пыталась зарубить соперницу топором

В Красноселькупском районе (ЯНАО) местная жительница обвиняется в покушении на убийство односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«По данным следствия, 15 марта 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, приревновав своего сожителя к знакомой, нанесла ей в ходе конфликта удар топором в область головы. Потерпевшая успела закрыть голову рукой, и удар пришелся в область предплечья», — говорится в сообщении.
Злоумышленница не довела до конца свой преступный умысел, поскольку 37-летняя женщина оказала ей активное сопротивление. Пострадавшая покинула место преступления, и ей была оказана медицинская помощь. Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.
Ранее URA.RU сообщало, что в том же селе Толька женщина зарезала соперницу, приревновав ее к сожителю. Происшествие произошло 4 апреля, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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В Красноселькупском районе (ЯНАО) местная жительница обвиняется в покушении на убийство односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «По данным следствия, 15 марта 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, приревновав своего сожителя к знакомой, нанесла ей в ходе конфликта удар топором в область головы. Потерпевшая успела закрыть голову рукой, и удар пришелся в область предплечья», — говорится в сообщении. Злоумышленница не довела до конца свой преступный умысел, поскольку 37-летняя женщина оказала ей активное сопротивление. Пострадавшая покинула место преступления, и ей была оказана медицинская помощь. Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в том же селе Толька женщина зарезала соперницу, приревновав ее к сожителю. Происшествие произошло 4 апреля, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.