Ревнивая ямальская женщина пыталась зарубить соперницу топором

В ЯНАО женщина обвиняется в покушении на убийство односельчанки

Жительница Красноселькупского района нанесла сопернице удар топором в область головы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Красноселькупском районе (ЯНАО) местная жительница обвиняется в покушении на убийство односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«По данным следствия, 15 марта 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, приревновав своего сожителя к знакомой, нанесла ей в ходе конфликта удар топором в область головы. Потерпевшая успела закрыть голову рукой, и удар пришелся в область предплечья», — говорится в сообщении.

Злоумышленница не довела до конца свой преступный умысел, поскольку 37-летняя женщина оказала ей активное сопротивление. Пострадавшая покинула место преступления, и ей была оказана медицинская помощь. Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в том же селе Толька женщина зарезала соперницу, приревновав ее к сожителю. Происшествие произошло 4 апреля, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.