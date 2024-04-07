07 апреля 2024

В ЯНАО слишком ревнивая женщина зарезала соперницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина приревновала своего сожителя и пришла выяснять отношения к сопернице Фото:

В Красноселькупском районе (ЯНАО) в убийстве местной жительницы обвиняется 37-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая приревновала своего сожителя и пришла выяснять отношения к сопернице. Ссора закончилась поножовщиной и побоями, от которых пострадавшая скончалась на месте. Об обстоятельствах криминальной трагедии сообщает окружное СУ СК.

«По данным следствия, в ночное время четвертого апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения. Во дворе дома она нанесла сопернице не менее трех ножевых ранений в область бедер и головы, а также множественные удары кулаками по голове», — говорится в сообщении telegram-канала окружного управления.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила после черепно-мозговой травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков.

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В Красноселькупском районе (ЯНАО) в убийстве местной жительницы обвиняется 37-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая приревновала своего сожителя и пришла выяснять отношения к сопернице. Ссора закончилась поножовщиной и побоями, от которых пострадавшая скончалась на месте. Об обстоятельствах криминальной трагедии сообщает окружное СУ СК. «По данным следствия, в ночное время четвертого апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения. Во дворе дома она нанесла сопернице не менее трех ножевых ранений в область бедер и головы, а также множественные удары кулаками по голове», — говорится в сообщении telegram-канала окружного управления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила после черепно-мозговой травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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