В ЯНАО слишком ревнивая женщина зарезала соперницу

В Красноселькупском районе (ЯНАО) в убийстве местной жительницы обвиняется 37-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая приревновала своего сожителя и пришла выяснять отношения к сопернице. Ссора закончилась поножовщиной и побоями, от которых пострадавшая скончалась на месте. Об обстоятельствах криминальной трагедии сообщает окружное СУ СК.
«По данным следствия, в ночное время четвертого апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения. Во дворе дома она нанесла сопернице не менее трех ножевых ранений в область бедер и головы, а также множественные удары кулаками по голове», — говорится в сообщении telegram-канала окружного управления.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила после черепно-мозговой травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков.
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В Красноселькупском районе (ЯНАО) в убийстве местной жительницы обвиняется 37-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая приревновала своего сожителя и пришла выяснять отношения к сопернице. Ссора закончилась поножовщиной и побоями, от которых пострадавшая скончалась на месте. Об обстоятельствах криминальной трагедии сообщает окружное СУ СК. «По данным следствия, в ночное время четвертого апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения. Во дворе дома она нанесла сопернице не менее трех ножевых ранений в область бедер и головы, а также множественные удары кулаками по голове», — говорится в сообщении telegram-канала окружного управления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила после черепно-мозговой травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина зарезала мужчину во время совместного распития алкоголя. После совершения преступления обвиняемая ушла к знакомым, где продолжила распитие спиртных напитков.