В Оренбурге река Урал поднялась на полметра за ночь. Видео

10 апреля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

За ночь в Оренбурге подтопило более 300 домов Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области В Оренбурге уровень реки Урал за ночь поднялся на 50 сантиметров. Об этом сообщили власти города. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров», — передает заявление властей telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Уточняется, что сейчас уровень реки достиг 965 сантиметров. Кроме того, за ночь подтопило более 300 домовладений. По данным гидрологов, уровень воды в Урале поднимется на 30-70 сантиметров. Из-за паводка в Оренбургской области было затоплено более 12 тысяч жилых домов. Также подтопило 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге уровень реки Урал за ночь поднялся на 50 сантиметров. Об этом сообщили власти города. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров», — передает заявление властей telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Уточняется, что сейчас уровень реки достиг 965 сантиметров. Кроме того, за ночь подтопило более 300 домовладений. По данным гидрологов, уровень воды в Урале поднимется на 30-70 сантиметров. Из-за паводка в Оренбургской области было затоплено более 12 тысяч жилых домов. Также подтопило 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.