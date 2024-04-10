В Оренбурге уровень реки Урал за ночь поднялся на 50 сантиметров. Об этом сообщили власти города.
«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров», — передает заявление властей telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Уточняется, что сейчас уровень реки достиг 965 сантиметров.
Кроме того, за ночь подтопило более 300 домовладений. По данным гидрологов, уровень воды в Урале поднимется на 30-70 сантиметров.
Из-за паводка в Оренбургской области было затоплено более 12 тысяч жилых домов. Также подтопило 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.
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