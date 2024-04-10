В Оренбурге река Урал поднялась на полметра за ночь. Видео

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Наводнение в Ишиме, 15.04.2016, ишим, паводок, наводнение
За ночь в Оренбурге подтопило более 300 домов Фото:

В Оренбурге уровень реки Урал за ночь поднялся на 50 сантиметров. Об этом сообщили власти города.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров», — передает заявление властей telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Уточняется, что сейчас уровень реки достиг 965 сантиметров.

Кроме того, за ночь подтопило более 300 домовладений. По данным гидрологов, уровень воды в Урале поднимется на 30-70 сантиметров.

Из-за паводка в Оренбургской области было затоплено более 12 тысяч жилых домов. Также подтопило 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.

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В Оренбурге уровень реки Урал за ночь поднялся на 50 сантиметров. Об этом сообщили власти города. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров», — передает заявление властей telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Уточняется, что сейчас уровень реки достиг 965 сантиметров. Кроме того, за ночь подтопило более 300 домовладений. По данным гидрологов, уровень воды в Урале поднимется на 30-70 сантиметров. Из-за паводка в Оренбургской области было затоплено более 12 тысяч жилых домов. Также подтопило 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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