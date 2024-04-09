09 апреля 2024

В Оренбургской области подтопило более 12 тысяч жилых домов

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Всего подтопило 12 464 жилых дома Фото:
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В Оренбургской области подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обстановка на данный момент. На территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых дома, 16 медучреждений и 14 566 приусадебных участков. В области закрыто для движения транспорта 38 мостов», — сообщили в telegram-канале правительства региона.

Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. Уровень воды в реке Урал превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Паводковые воды также подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги в Оренбургской области.

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В Оренбургской области подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Обстановка на данный момент. На территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых дома, 16 медучреждений и 14 566 приусадебных участков. В области закрыто для движения транспорта 38 мостов», — сообщили в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. Уровень воды в реке Урал превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Паводковые воды также подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги в Оренбургской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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