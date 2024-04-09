В Оренбургской области подтопило более 12 тысяч жилых домов

09 апреля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Всего подтопило 12 464 жилых дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Оренбургской области подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Обстановка на данный момент. На территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых дома, 16 медучреждений и 14 566 приусадебных участков. В области закрыто для движения транспорта 38 мостов», — сообщили в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. Уровень воды в реке Урал превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Паводковые воды также подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги в Оренбургской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Обстановка на данный момент. На территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых дома, 16 медучреждений и 14 566 приусадебных участков. В области закрыто для движения транспорта 38 мостов», — сообщили в telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. Уровень воды в реке Урал превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Паводковые воды также подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги в Оренбургской области.