В подполье сообщили об ударе ВС РФ по 300 боевикам ВСУ на побережье Очакова

10 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожили около 300 боевиков ВСУ, заявил Сергей Лебедев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удар по расположению ВСУ на побережье Очакова, поразив около 300 украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий „Очаков“, в нем находилось не менее трехсот бандеровцев», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья уточнил, что санаторий закрыт для гражданских лиц и предназначен только для украинских военных. Ранее Лебедев сообщил об ударе по складу боеприпасов ВСУ в припортовой зоне Одесской области. Также, по его словам, ВС РФ поразили штаб территориальной обороны в Сумской области и расположение ВСУ в Полтаве, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России нанесла удар по расположению ВСУ на побережье Очакова, поразив около 300 украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий „Очаков“, в нем находилось не менее трехсот бандеровцев», — рассказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья уточнил, что санаторий закрыт для гражданских лиц и предназначен только для украинских военных. Ранее Лебедев сообщил об ударе по складу боеприпасов ВСУ в припортовой зоне Одесской области. Также, по его словам, ВС РФ поразили штаб территориальной обороны в Сумской области и расположение ВСУ в Полтаве, передает RT.