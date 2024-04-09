Жители ЯНАО жалуются на задержки социальных выплат

В Надыме горожане вовремя не получили соцвыплаты

Жители Ямала пожаловались на задержку соцвыплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) горожане возмущены задержкой социальной выплаты. Об отсутствии зачисления денежных средств жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Как узнать, почему мне в этом месяце не начислили социальную выплату на детей? Автоответчик Единого контактного центра сразу отвечает, что выплачивают до 8 апреля и надо ждать конца дня. С операторами не соединяют», — написала анонимная горожанка в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Ямальцы поддержали автора поста, сообщив, что денежные выплаты не поступают горожанам вовремя. «Пенсионерам, по крайней мере моим, соцвыплаты несколько лет приходили в одно и то же время 1-2 числа, и они планировали свои расходы, придерживаясь этого графика. А сейчас выплат так и нет», — поделилась Катя Петрова. «Мне по уходу за ребенком до 1,5 лет до сих пор не было выплаты. Звонила, сказали 8 числа не прошел платеж, заново направили. Видимо опять не прошел, зачисления так и нет», — рассказала Анна Гареева.

В окружном департаменте социальной защиты населения сообщили, что все реестры по зачислению социальных выплат на счета граждан переданы в кредитные организации. С вечера 9 апреля началось зачисление.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО смогут получить расширенную поддержку по уходу за инвалидами. Ямальские депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий работающим родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты.