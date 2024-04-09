Шумков попросил работодателей отпускать сотрудников для эвакуации

10 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Шумков призвал засчитать часы сборов как отработанные (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области обратился к работодателям с просьбой о том, чтобы те отпускали сотрудников, чьи дома попали или попадут под подтопление. Об этом сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отдельно обращаюсь к работодателям, у которых работают жители, чьи дома уже попали либо попадают под подтопление. Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек», — написал в своем telegram-канале губернатор. Также губернатор в своем обращении призвал работодателей засчитать время, потраченное на эвакуацию, как отработанное, чтобы поддержать сотрудников в тяжелой ситуации. По словам главы региона, работодателям, которые таким образом поддержат сотрудников, этот жест будет засчитан при оказании господдержки. «Если речь идет о работе, связанной с вопросами жизнеобеспечения, организуйте по возможности подмену и замещение. Людям нужно сейчас решить свои срочные вопросы и помочь своей семье», — пояснил губернатор в telegram-канале. Такое указание, по словам главы, уже дано работникам муниципалитетов и бюджетникам, кто не задействован в противопаводковых мероприятиях и эвакуации населения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка проходит эвакуация граждан из зон подтопления и затопления. В селе Звериноголовское за сутки вода поднялась почти на три метра, а ночью людей поднимали по тревоге для эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области обратился к работодателям с просьбой о том, чтобы те отпускали сотрудников, чьи дома попали или попадут под подтопление. Об этом сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Отдельно обращаюсь к работодателям, у которых работают жители, чьи дома уже попали либо попадают под подтопление. Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек», — написал в своем telegram-канале губернатор. Также губернатор в своем обращении призвал работодателей засчитать время, потраченное на эвакуацию, как отработанное, чтобы поддержать сотрудников в тяжелой ситуации. По словам главы региона, работодателям, которые таким образом поддержат сотрудников, этот жест будет засчитан при оказании господдержки. «Если речь идет о работе, связанной с вопросами жизнеобеспечения, организуйте по возможности подмену и замещение. Людям нужно сейчас решить свои срочные вопросы и помочь своей семье», — пояснил губернатор в telegram-канале. Такое указание, по словам главы, уже дано работникам муниципалитетов и бюджетникам, кто не задействован в противопаводковых мероприятиях и эвакуации населения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка проходит эвакуация граждан из зон подтопления и затопления. В селе Звериноголовское за сутки вода поднялась почти на три метра, а ночью людей поднимали по тревоге для эвакуации.