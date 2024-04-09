Тепличный комплекс «Пермский» вдвое увеличил свою прибыль

10 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В комплексе выращивается 22 тонны овощей ежегодно Фото: Илья Московец © URA.RU Выручка ООО «Тепличный комплекс „Пермский“» выросла вдвое за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 439,9 млн рублей. «Прибыль ООО «Тепличный комплекс «Пермский» за 2023 год вдвое увеличилась по сравнению с 2022 годом. За 2023 год она составила 439,9 млн рублей, а в 2022 была 204,4 миллиона», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». Также увеличилась и выручка компании. За 2023 год она выросла на 20%. Тепличный комплекс «Пермский» работает в Чусовом с 2021 года. Площадь теплиц комплекса составляет 24,5 га. Ежегодно там выращивается 22 тонны овощей в закрытом грунте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выручка ООО «Тепличный комплекс „Пермский“» выросла вдвое за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 439,9 млн рублей. «Прибыль ООО «Тепличный комплекс «Пермский» за 2023 год вдвое увеличилась по сравнению с 2022 годом. За 2023 год она составила 439,9 млн рублей, а в 2022 была 204,4 миллиона», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». Также увеличилась и выручка компании. За 2023 год она выросла на 20%. Тепличный комплекс «Пермский» работает в Чусовом с 2021 года. Площадь теплиц комплекса составляет 24,5 га. Ежегодно там выращивается 22 тонны овощей в закрытом грунте.