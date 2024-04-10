Кириенко проверил ход строительства молодежного проекта в Херсонщине. Фото

Кириенко проинспектировал ход строительства херсонского филиала «Тавриды»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Кириенко на заседании фонда президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко отметил важность филиала «Тавриды» для реализации творческой молодежи Фото:

Филиал крымского арт-кластера «Таврида» в Херсонской области даст возможность творческой молодежи реализовать себя в регионе, открыв перед ними большие перспективы. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе осмотра работ по строительству кластера в Херсонщине.

«Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера „Таврида“. Первый заместитель руководителя АП подчеркнул, что „Таврида“ даст широкие возможности для самореализации творческой молодежи», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

По словам Кириенко, «Таврида» подарит молодым людям в регионе большие перспективы. Сам филиал будет состоять из 39 жилых корпусов и рассчитан на 222 человека. Арт-кластер также получит современную инфраструктуру для отдыха и творческой реализации. Первые смены на полях фестиваля намерены провести уже этим летом.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Филиал крымского арт-кластера «Таврида» в Херсонской области даст возможность творческой молодежи реализовать себя в регионе, открыв перед ними большие перспективы. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе осмотра работ по строительству кластера в Херсонщине. «Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера „Таврида“. Первый заместитель руководителя АП подчеркнул, что „Таврида“ даст широкие возможности для самореализации творческой молодежи», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По словам Кириенко, «Таврида» подарит молодым людям в регионе большие перспективы. Сам филиал будет состоять из 39 жилых корпусов и рассчитан на 222 человека. Арт-кластер также получит современную инфраструктуру для отдыха и творческой реализации. Первые смены на полях фестиваля намерены провести уже этим летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...