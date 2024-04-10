Кириенко проверил ход строительства молодежного проекта в Херсонщине. Фото

Кириенко проинспектировал ход строительства херсонского филиала «Тавриды»

10 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко отметил важность филиала «Тавриды» для реализации творческой молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Филиал крымского арт-кластера «Таврида» в Херсонской области даст возможность творческой молодежи реализовать себя в регионе, открыв перед ними большие перспективы. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе осмотра работ по строительству кластера в Херсонщине. «Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера „Таврида“. Первый заместитель руководителя АП подчеркнул, что „Таврида“ даст широкие возможности для самореализации творческой молодежи», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По словам Кириенко, «Таврида» подарит молодым людям в регионе большие перспективы. Сам филиал будет состоять из 39 жилых корпусов и рассчитан на 222 человека. Арт-кластер также получит современную инфраструктуру для отдыха и творческой реализации. Первые смены на полях фестиваля намерены провести уже этим летом. telegram-канал Владимира Сальдо Фото: telegram-канал Владимира Сальдо Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Филиал крымского арт-кластера «Таврида» в Херсонской области даст возможность творческой молодежи реализовать себя в регионе, открыв перед ними большие перспективы. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе осмотра работ по строительству кластера в Херсонщине. «Вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели ход строительных работ филиала арт-кластера „Таврида“. Первый заместитель руководителя АП подчеркнул, что „Таврида“ даст широкие возможности для самореализации творческой молодежи», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По словам Кириенко, «Таврида» подарит молодым людям в регионе большие перспективы. Сам филиал будет состоять из 39 жилых корпусов и рассчитан на 222 человека. Арт-кластер также получит современную инфраструктуру для отдыха и творческой реализации. Первые смены на полях фестиваля намерены провести уже этим летом.