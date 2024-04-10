В Тюменском районе зона затопления в период паводка охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Однако беспокоиться жителям населенных пунктов не стоит: до критического уровня воды рекам Тура и Пышма расти еще очень долго.
«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. Тюменский район», — значится в документе.
Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменском районе подтопление грозит населенным пунктам и СНТ, которые расположены у рек Пышма и Тура. В первом случае в опасной зоне находятся:
- село Червишево;
- деревня Железный Перебор;
- деревня Малые Акияры;
- село Муллаши;
- ИЖС в деревне Головина;
- деревня Кыштырла и ИЖС «Серегино»;
- Червишевское СП ИЖС №3;
- ИЖС Винзилинское СП;
- коттеджный поселок Килки;
- СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки 2», «Солнышко».
Тура может подтопить следующие территории:
- Чикча;
- Кулаково;
- Борки;
- Коняшина;
- Каскара;
- Якуши;
- Молчанова;
- Новотарманский ИЖС« Новая земля»;
- Речкина;
- Ембаево;
- Яр;
- Тураево;
- Созонова;
- Пышма;
- Туринский;
- Салаирка;
- Паренкина;
- СНТ «Сапожок», «Калинка», «Геофизик», «Птицевод», «Горячий источник», СП ДНТ «Лесное».
Чтобы подтопление пришло в зоны, расположенные на Пышме, уровень воды в реке должен достигнуть от 540 до 701 сантиметра. По состоянию на 10 апреля гидропост сообщает об уровне в 83 сантиметра (+25 за сутки).
По Туре риск начинается при уровне в 776 сантиметров. Сейчас показатель равен 37 см (+26 за сутки).
«В настоящее время опасения вызывают населенные пункты, расположенные у берегов рек в Каменском, Новотарманском, Ембаевском, Каскаринском, Чикчинском, Мальковском, Муллашинском, Винзилинском, Богандинском, Онохинском и Червишевском муниципальных образованиях. Однако и им в наихудшей ситуации грозит лишь береговое подтопление. Даже в 2016 году пострадали только огороды, не более», — рассказали URA.RU в администрации Тюменского района.
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