Власти назвали муниципалитеты Тюменского района, которым грозит «большая вода»

В опасную зону подпадает много населенных пунктов, но, по заверениям властей, подтопление будет исключительно береговым Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменском районе зона затопления в период паводка охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Однако беспокоиться жителям населенных пунктов не стоит: до критического уровня воды рекам Тура и Пышма расти еще очень долго.

«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. Тюменский район», — значится в документе.

Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменском районе подтопление грозит населенным пунктам и СНТ, которые расположены у рек Пышма и Тура. В первом случае в опасной зоне находятся:

село Червишево;

деревня Железный Перебор;

деревня Малые Акияры;

село Муллаши;

ИЖС в деревне Головина;

деревня Кыштырла и ИЖС «Серегино»;

Червишевское СП ИЖС №3;

ИЖС Винзилинское СП;

коттеджный поселок Килки;

СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки 2», «Солнышко».

Тура может подтопить следующие территории:

Чикча;

Кулаково;

Борки;

Коняшина;

Каскара;

Якуши;

Молчанова;

Новотарманский ИЖС« Новая земля»;

Речкина;

Ембаево;

Яр;

Тураево;

Созонова;

Пышма;

Туринский;

Салаирка;

Паренкина;

СНТ «Сапожок», «Калинка», «Геофизик», «Птицевод», «Горячий источник», СП ДНТ «Лесное».

Чтобы подтопление пришло в зоны, расположенные на Пышме, уровень воды в реке должен достигнуть от 540 до 701 сантиметра. По состоянию на 10 апреля гидропост сообщает об уровне в 83 сантиметра (+25 за сутки).

По Туре риск начинается при уровне в 776 сантиметров. Сейчас показатель равен 37 см (+26 за сутки).

«В настоящее время опасения вызывают населенные пункты, расположенные у берегов рек в Каменском, Новотарманском, Ембаевском, Каскаринском, Чикчинском, Мальковском, Муллашинском, Винзилинском, Богандинском, Онохинском и Червишевском муниципальных образованиях. Однако и им в наихудшей ситуации грозит лишь береговое подтопление. Даже в 2016 году пострадали только огороды, не более», — рассказали URA.RU в администрации Тюменского района.