Какие дачи, деревни и села Тюменского района находятся под угрозой затопления. Список

Власти назвали муниципалитеты Тюменского района, которым грозит «большая вода»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, уровень воды, подтопление
В опасную зону подпадает много населенных пунктов, но, по заверениям властей, подтопление будет исключительно береговым Фото:

В Тюменском районе зона затопления в период паводка охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Однако беспокоиться жителям населенных пунктов не стоит: до критического уровня воды рекам Тура и Пышма расти еще очень долго.

«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. Тюменский район», — значится в документе.

Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменском районе подтопление грозит населенным пунктам и СНТ, которые расположены у рек Пышма и Тура. В первом случае в опасной зоне находятся:

  • село Червишево;
  • деревня Железный Перебор;
  • деревня Малые Акияры;
  • село Муллаши;
  • ИЖС в деревне Головина;
  • деревня Кыштырла и ИЖС «Серегино»;
  • Червишевское СП ИЖС №3;
  • ИЖС Винзилинское СП;
  • коттеджный поселок Килки;
  • СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки 2», «Солнышко».

Тура может подтопить следующие территории:

  • Чикча;
  • Кулаково;
  • Борки;
  • Коняшина;
  • Каскара;
  • Якуши;
  • Молчанова;
  • Новотарманский ИЖС« Новая земля»;
  • Речкина;
  • Ембаево;
  • Яр;
  • Тураево;
  • Созонова;
  • Пышма;
  • Туринский;
  • Салаирка;
  • Паренкина;
  • СНТ «Сапожок», «Калинка», «Геофизик», «Птицевод», «Горячий источник», СП ДНТ «Лесное».

Чтобы подтопление пришло в зоны, расположенные на Пышме, уровень воды в реке должен достигнуть от 540 до 701 сантиметра. По состоянию на 10 апреля гидропост сообщает об уровне в 83 сантиметра (+25 за сутки).

По Туре риск начинается при уровне в 776 сантиметров. Сейчас показатель равен 37 см (+26 за сутки).

«В настоящее время опасения вызывают населенные пункты, расположенные у берегов рек в Каменском, Новотарманском, Ембаевском, Каскаринском, Чикчинском, Мальковском, Муллашинском, Винзилинском, Богандинском, Онохинском и Червишевском муниципальных образованиях. Однако и им в наихудшей ситуации грозит лишь береговое подтопление. Даже в 2016 году пострадали только огороды, не более», — рассказали URA.RU в администрации Тюменского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском районе зона затопления в период паводка охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Однако беспокоиться жителям населенных пунктов не стоит: до критического уровня воды рекам Тура и Пышма расти еще очень долго. «Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. Тюменский район», — значится в документе. Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменском районе подтопление грозит населенным пунктам и СНТ, которые расположены у рек Пышма и Тура. В первом случае в опасной зоне находятся: Тура может подтопить следующие территории: Чтобы подтопление пришло в зоны, расположенные на Пышме, уровень воды в реке должен достигнуть от 540 до 701 сантиметра. По состоянию на 10 апреля гидропост сообщает об уровне в 83 сантиметра (+25 за сутки). По Туре риск начинается при уровне в 776 сантиметров. Сейчас показатель равен 37 см (+26 за сутки). «В настоящее время опасения вызывают населенные пункты, расположенные у берегов рек в Каменском, Новотарманском, Ембаевском, Каскаринском, Чикчинском, Мальковском, Муллашинском, Винзилинском, Богандинском, Онохинском и Червишевском муниципальных образованиях. Однако и им в наихудшей ситуации грозит лишь береговое подтопление. Даже в 2016 году пострадали только огороды, не более», — рассказали URA.RU в администрации Тюменского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...