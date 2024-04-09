В Тюменском районе затопление грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ

09 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Действия при эвакуации людей отработали заранее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменском районе подтопление из-за паводка грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Об этом в своем telegram-канале написала глава района Ольга Зимина. Она также рассказала, как власти готовятся к возможной экстренной ситуации. «По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Угрозе подтопления при паводке подвержены 15 населенных пунктов и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — написала Зимина. Она отметила, что в марте в селе Червишево провели учения. Службы спасения отработали необходимые действия по эвакуации граждан. В настоящее время на территориях создают запасы грунта и песка, ГСМ, а представители торговых точек планируют объемы закупок продуктов впрок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменском районе подтопление из-за паводка грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Об этом в своем telegram-канале написала глава района Ольга Зимина. Она также рассказала, как власти готовятся к возможной экстренной ситуации. «По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Угрозе подтопления при паводке подвержены 15 населенных пунктов и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — написала Зимина. Она отметила, что в марте в селе Червишево провели учения. Службы спасения отработали необходимые действия по эвакуации граждан. В настоящее время на территориях создают запасы грунта и песка, ГСМ, а представители торговых точек планируют объемы закупок продуктов впрок.