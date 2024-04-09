В Тюменском районе затопление грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ

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Обрушение перекрытия в поликлинике №5. Курган, мчс, эвакуация
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В Тюменском районе подтопление из-за паводка грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Об этом в своем telegram-канале написала глава района Ольга Зимина. Она также рассказала, как власти готовятся к возможной экстренной ситуации.

«По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Угрозе подтопления при паводке подвержены 15 населенных пунктов и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — написала Зимина.

Она отметила, что в марте в селе Червишево провели учения. Службы спасения отработали необходимые действия по эвакуации граждан. В настоящее время на территориях создают запасы грунта и песка, ГСМ, а представители торговых точек планируют объемы закупок продуктов впрок.

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В Тюменском районе подтопление из-за паводка грозит 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Об этом в своем telegram-канале написала глава района Ольга Зимина. Она также рассказала, как власти готовятся к возможной экстренной ситуации. «По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Угрозе подтопления при паводке подвержены 15 населенных пунктов и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — написала Зимина. Она отметила, что в марте в селе Червишево провели учения. Службы спасения отработали необходимые действия по эвакуации граждан. В настоящее время на территориях создают запасы грунта и песка, ГСМ, а представители торговых точек планируют объемы закупок продуктов впрок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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