Названа причина крушения вертолета Ми-24 над Черным морем

Ми-24 совершил крушение в районе Крыма
Причиной крушения вертолета Ми-24 над Черным морем в районе Крыма стала техническая причина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине», — сообщили в Минобороны. Заявление ведомства приводит ТАСС.
Инцидент произошел около шести утра 10 апреля. О пострадавших не сообщалось.
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