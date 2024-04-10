Названа причина крушения вертолета Ми-24 над Черным морем

Минобороны: крушение вертолета Ми-24 произошло по технической причине
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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, город екатеринбург, ударный вертолет
Ми-24 совершил крушение в районе Крыма Фото:

Причиной крушения вертолета Ми-24 над Черным морем в районе Крыма стала техническая причина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине», — сообщили в Минобороны. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Инцидент произошел около шести утра 10 апреля. О пострадавших не сообщалось.

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Причиной крушения вертолета Ми-24 над Черным морем в районе Крыма стала техническая причина. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине», — сообщили в Минобороны. Заявление ведомства приводит ТАСС. Инцидент произошел около шести утра 10 апреля. О пострадавших не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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