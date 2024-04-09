В Сургуте блогеры обклеивают уличные столбы деньгами

Жители Сургута заразились азартом в поисках денег, которые местные блогеры прячут под наклейками на столбах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива)

В Сургуте (ХМАО) блогеры, которые ведут в соцсетях городской паблик, придумали новый способ разжечь азарт у подписчиков. Для этого они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги.



«Приз на месте и ждет своего победителя», — таким сообщением сопровождаются видеоролики, опубликованные в telegram-канале «Cургут86». На видео блогеры показывают ориентировочную локацию, где находится столб со спрятанной купюрой.



Заразившись азартом в поисках денег некоторые сургутяне стали даже выслеживать человека, расклеивающего деньги, утверждают подписчики в чате канала. А некоторые уже начали хвастаться находкой в соцсетях.