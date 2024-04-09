09 апреля 2024

В Сургуте блогеры обклеивают уличные столбы деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт пешеходной части на улице Малышева и проспекте Ленина. Екатеринбург, реклама на улице, столб, опора, улица малышева
Жители Сургута заразились азартом в поисках денег, которые местные блогеры прячут под наклейками на столбах Фото:

В Сургуте (ХМАО) блогеры, которые ведут в соцсетях городской паблик, придумали новый способ разжечь азарт у подписчиков. Для этого они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги.

«Приз на месте и ждет своего победителя», — таким сообщением сопровождаются видеоролики, опубликованные в telegram-канале «Cургут86». На видео блогеры показывают ориентировочную локацию, где находится столб со спрятанной купюрой.

Заразившись азартом в поисках денег некоторые сургутяне стали даже выслеживать человека, расклеивающего деньги, утверждают подписчики в чате канала. А некоторые уже начали хвастаться находкой в соцсетях.

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В Сургуте (ХМАО) блогеры, которые ведут в соцсетях городской паблик, придумали новый способ разжечь азарт у подписчиков. Для этого они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги. «Приз на месте и ждет своего победителя», — таким сообщением сопровождаются видеоролики, опубликованные в telegram-канале «Cургут86». На видео блогеры показывают ориентировочную локацию, где находится столб со спрятанной купюрой. Заразившись азартом в поисках денег некоторые сургутяне стали даже выслеживать человека, расклеивающего деньги, утверждают подписчики в чате канала. А некоторые уже начали хвастаться находкой в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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