Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Украинские заключенные смогут воевать за ВСУ на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине принят в первом чтении законопроект, который разрешит заключенным мобилизоваться в ВСУ. Об этом заявили в Верховной Раде. Трансляция заседания ведется депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на YouTube.
«За основу принят #11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц», — сообщено во время заседания. Отмечено, что «за» проголосовали 281 депутата.
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