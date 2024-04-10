Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

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Украинские заключенные смогут воевать за ВСУ на СВО Фото:
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На Украине принят в первом чтении законопроект, который разрешит заключенным мобилизоваться в ВСУ. Об этом заявили в Верховной Раде. Трансляция заседания ведется депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на YouTube.

«За основу принят #11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц», — сообщено во время заседания. Отмечено, что «за» проголосовали 281 депутата.

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На Украине принят в первом чтении законопроект, который разрешит заключенным мобилизоваться в ВСУ. Об этом заявили в Верховной Раде. Трансляция заседания ведется депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на YouTube. «За основу принят #11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц», — сообщено во время заседания. Отмечено, что «за» проголосовали 281 депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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