Пермячка отсудила у Apple более 400 тысяч рублей за сломанный iPhone

10 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Смартфон не включался и не заряжался после покупки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми в 2020 году купила смартфон в ООО «Эппл Рус», которое является официальным представителем техники Apple в России. Во время гарантийного срока она обнаружила, что iPhone перестал включаться и заряжаться. Но организация отказалась возвращать деньги и ремонтировать смартфон. Тогда женщина обратилась в суд и отсудила более 400 тысяч рублей. «В декабре 2020 года пермячка купила смартфон за 96,0 тысяч рублей, в котором в гарантийный период проявились недостатки. Тогда покупатель обратилась в уполномоченную производителем сервисную организацию, но она вернула товар без устранения дефектов. С „Эппл Рус“ взыскали деньги, уплаченные за смартфон, компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей), штраф (50 тысяч рублей). Всего: 152,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Уточняется, что после решения суда «Эппл Рус» так и не вернуло деньги покупательнице. Тогда она снова подала иск, и суд за просрочку обязал организацию оплатить еще 206 тысяч рублей. В общей сумме женщина отсудила 408 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми в 2020 году купила смартфон в ООО «Эппл Рус», которое является официальным представителем техники Apple в России. Во время гарантийного срока она обнаружила, что iPhone перестал включаться и заряжаться. Но организация отказалась возвращать деньги и ремонтировать смартфон. Тогда женщина обратилась в суд и отсудила более 400 тысяч рублей. «В декабре 2020 года пермячка купила смартфон за 96,0 тысяч рублей, в котором в гарантийный период проявились недостатки. Тогда покупатель обратилась в уполномоченную производителем сервисную организацию, но она вернула товар без устранения дефектов. С „Эппл Рус“ взыскали деньги, уплаченные за смартфон, компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей), штраф (50 тысяч рублей). Всего: 152,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Уточняется, что после решения суда «Эппл Рус» так и не вернуло деньги покупательнице. Тогда она снова подала иск, и суд за просрочку обязал организацию оплатить еще 206 тысяч рублей. В общей сумме женщина отсудила 408 тысяч рублей.