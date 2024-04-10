Пермячка отсудила у Apple более 400 тысяч рублей за сломанный iPhone

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Смартфон не включался и не заряжался после покупки Фото:

Жительница Перми в 2020 году купила смартфон в ООО «Эппл Рус», которое является официальным представителем техники Apple в России. Во время гарантийного срока она обнаружила, что iPhone перестал включаться и заряжаться. Но организация отказалась возвращать деньги и ремонтировать смартфон. Тогда женщина обратилась в суд и отсудила более 400 тысяч рублей.

«В декабре 2020 года пермячка купила смартфон за 96,0 тысяч рублей, в котором в гарантийный период проявились недостатки. Тогда покупатель обратилась в уполномоченную производителем сервисную организацию, но она вернула товар без устранения дефектов. С „Эппл Рус“ взыскали деньги, уплаченные за смартфон, компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей), штраф (50 тысяч рублей). Всего: 152,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

Уточняется, что после решения суда «Эппл Рус» так и не вернуло деньги покупательнице. Тогда она снова подала иск, и суд за просрочку обязал организацию оплатить еще 206 тысяч рублей. В общей сумме женщина отсудила 408 тысяч рублей.

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Жительница Перми в 2020 году купила смартфон в ООО «Эппл Рус», которое является официальным представителем техники Apple в России. Во время гарантийного срока она обнаружила, что iPhone перестал включаться и заряжаться. Но организация отказалась возвращать деньги и ремонтировать смартфон. Тогда женщина обратилась в суд и отсудила более 400 тысяч рублей. «В декабре 2020 года пермячка купила смартфон за 96,0 тысяч рублей, в котором в гарантийный период проявились недостатки. Тогда покупатель обратилась в уполномоченную производителем сервисную организацию, но она вернула товар без устранения дефектов. С „Эппл Рус“ взыскали деньги, уплаченные за смартфон, компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей), штраф (50 тысяч рублей). Всего: 152,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Уточняется, что после решения суда «Эппл Рус» так и не вернуло деньги покупательнице. Тогда она снова подала иск, и суд за просрочку обязал организацию оплатить еще 206 тысяч рублей. В общей сумме женщина отсудила 408 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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