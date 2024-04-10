Почетный гражданин ЯНАО и экс-куратор СМИ оценил провал муниципальной реформы

Заслуженный журналист Кукевич раскритиковал объединение районов ЯНАО

11 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Юрий Кукевич высказался о проведении муниципальной реформы в ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Ямальский журналист Юрий Кукевич осудил региональную муниципальную реформу. Почетный гражданин ЯНАО поделился мнением о сорвавшемся объединении районов на своей странице во «Вконтакте». «Обычно такие вещи громогласно возвещаются, идет всенародное обсуждение, взвешиваются плюсы и минусы, референдум проводят в крайнем случае, если это положено по закону и принимают решение устраивающее большинство народонаселения. А тут — бзденьк! — и реформы не будет, о которой ни сном, ни духом никто не знал», — написал Кукевич. Кукевич также поставил под сомнение транслируемые в СМИ тезисы о повышении независимости сельских территорий от окружного финансирования и об утрате возможностей включения районов в масштабные туристические проекты. По его мнению, зависимость упраздненных районов не от региональных, а от муниципальных бюджетов не приведет к резкому обогащению, а развивать туркластер на этих территориях можно и без объединений. Юрий Кукевич внес большой вклад в становление ямальской журналистики. Под его руководством создавалась первая окружная интернет-газета и запускалась сеть собственного теле-радиовещания. В 2017 году Кукевичу присвоили звание почетного гражданина ЯНАО, а в 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти региона отложили проведение муниципальной реформы, предполагающей слияние нескольких районов округа. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против объединения с городом Лабытнанги. А заседание думы Красноселькупского района, на котором должен был решиться вопрос о вхождении в состав Пуровского муниципального округа, — было отложено на неопределенный срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальский журналист Юрий Кукевич осудил региональную муниципальную реформу. Почетный гражданин ЯНАО поделился мнением о сорвавшемся объединении районов на своей странице во «Вконтакте». «Обычно такие вещи громогласно возвещаются, идет всенародное обсуждение, взвешиваются плюсы и минусы, референдум проводят в крайнем случае, если это положено по закону и принимают решение устраивающее большинство народонаселения. А тут — бзденьк! — и реформы не будет, о которой ни сном, ни духом никто не знал», — написал Кукевич. Кукевич также поставил под сомнение транслируемые в СМИ тезисы о повышении независимости сельских территорий от окружного финансирования и об утрате возможностей включения районов в масштабные туристические проекты. По его мнению, зависимость упраздненных районов не от региональных, а от муниципальных бюджетов не приведет к резкому обогащению, а развивать туркластер на этих территориях можно и без объединений. Юрий Кукевич внес большой вклад в становление ямальской журналистики. Под его руководством создавалась первая окружная интернет-газета и запускалась сеть собственного теле-радиовещания. В 2017 году Кукевичу присвоили звание почетного гражданина ЯНАО, а в 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти региона отложили проведение муниципальной реформы, предполагающей слияние нескольких районов округа. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против объединения с городом Лабытнанги. А заседание думы Красноселькупского района, на котором должен был решиться вопрос о вхождении в состав Пуровского муниципального округа, — было отложено на неопределенный срок.