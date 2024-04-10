Певица Полина Гагарина, заявившая об окончании своей гастрольной деятельности, сняла новый клип на песню «Родной». Она выложила клип в своем telegram-канале.
Поклонники творчества Гагариной новый клип оценили по-разному. «Очень классно! Я очень долго ждала! Спасибо огромное за ваше творчество! Я знаю все ваши песни наизусть! Вы самая лучшая и прекрасная!» — пишет Lesenok.
«Необычное звучание, но песня запоминается. Очень жду новой музыки от несравненной Полины Гагариной», — считает комментатор Михаил Л.
Однако не все пользователи остались довольны композицией. «Голос писклявый стал и смысл песен не тот. Музыка ужасная», — пишет Никита.
Недавно Гагарина объявила, что приостанавливает концертную деятельность. Она пошутила, что готова «уйти на пенсию», однако позже пояснила, что уйдет в отпуск и позже будет участвовать в концертах гораздо реже.
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