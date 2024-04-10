В Перми выставили на продажу кафе-бистро рядом ТЮЗом

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Город. Курган, кафе, общепит, фастфуд, столики в кафе
Собственник продает бизнес и помещение Фото:

В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец.

Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом.

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В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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