В Перми выставили на продажу кафе-бистро рядом ТЮЗом

В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец.
Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом.
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В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом.