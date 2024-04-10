В Перми выставили на продажу кафе-бистро рядом ТЮЗом

10 апреля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Собственник продает бизнес и помещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выставили на продажу кафе «Изюминка&кo». Заведение расположено на рядом с ТЮЗом. Объект оценивают в 18,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаем действующий бизнес, который работает более 12 лет. Кафе-столовая. Можно изменить часы работы и перепрофилировать. Стоимость — 18,9 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что заведение занимает площадь 223 квадратных метра. В кафе расположены три зала, а также есть холодный, горячий, мясной и пекарский цеха. Помещение находится в собственности и тоже перейдет новому владельцу. Продавец сообщил, что решил избавиться от заведения в связи с переездом.