В Перми запустят водный транспорт до Закамска

10 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Перебраться на другой берег Камы по воде можно будет с 1 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Перми с 1 июня 2024 года смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Краевые власти объявили аукцион на перевозки. «Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту „Пермь-Закамск-Краснокамск“. Начальная цена контракта 19,9 млн руб», — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. В конкурсной документации сказано, что у подрядчика должно быть два судна, в которые помещается 130 человек. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми. За один километр пассажирам придется платить от 24 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми с 1 июня 2024 года смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Краевые власти объявили аукцион на перевозки. «Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту „Пермь-Закамск-Краснокамск“. Начальная цена контракта 19,9 млн руб», — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. В конкурсной документации сказано, что у подрядчика должно быть два судна, в которые помещается 130 человек. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми. За один километр пассажирам придется платить от 24 рублей.