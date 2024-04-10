В Перми запустят водный транспорт до Закамска

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Перебраться на другой берег Камы по воде можно будет с 1 июня Фото:

Жители Перми с 1 июня 2024 года смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Краевые власти объявили аукцион на перевозки.

«Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту „Пермь-Закамск-Краснокамск“. Начальная цена контракта 19,9 млн руб», — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В конкурсной документации сказано, что у подрядчика должно быть два судна, в которые помещается 130 человек. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми. За один километр пассажирам придется платить от 24 рублей.

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Жители Перми с 1 июня 2024 года смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Краевые власти объявили аукцион на перевозки. «Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту „Пермь-Закамск-Краснокамск“. Начальная цена контракта 19,9 млн руб», — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. В конкурсной документации сказано, что у подрядчика должно быть два судна, в которые помещается 130 человек. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми. За один километр пассажирам придется платить от 24 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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