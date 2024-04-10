В России подорожали мясо и сахар, но подешевели яйца

Росстат: в РФ за март сахар подорожал на 2,35%, яйца подешевели на 2,33%

10 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

В РФ увеличилась цена на непродовольственные товары на 0,27% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена на сахар в марте 2024 года увеличилась на 2,35%, в то время как мясо и птица подорожали на 0,37%. Одновременно, куриные яйца стоили дешевле на 2,33%. Об этом сообщили в Росстате. «Снизились цены [в марте]: на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%)», — говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что в марте заметно выросла стоимость на баранину (3,2%), оливковое масло (2,8%) и сахар (2,35%). Если не учитывать фрукты и овощи, продовольственные товары продолжили увеличиваться в цене на 0,51%, в то время как фрукты и овощи дешевели на 2,09%. Непродовольственные товары также повысились в цене на 0,27%. Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России с 2 по 8 апреля 2024 года составила 0,16%, передает RT. Также ведомство сообщило, что ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цена на сахар в марте 2024 года увеличилась на 2,35%, в то время как мясо и птица подорожали на 0,37%. Одновременно, куриные яйца стоили дешевле на 2,33%. Об этом сообщили в Росстате. «Снизились цены [в марте]: на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%)», — говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что в марте заметно выросла стоимость на баранину (3,2%), оливковое масло (2,8%) и сахар (2,35%). Если не учитывать фрукты и овощи, продовольственные товары продолжили увеличиваться в цене на 0,51%, в то время как фрукты и овощи дешевели на 2,09%. Непродовольственные товары также повысились в цене на 0,27%. Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России с 2 по 8 апреля 2024 года составила 0,16%, передает RT. Также ведомство сообщило, что ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году.