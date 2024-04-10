Главу Гагаузии не стали задерживать после визита в РФ

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Руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Фото:

Главу Гагаузии Евгению Гуцул не стали задерживать в Кишиневе (Молдавия) после приезда из России, куда она летала с рабочим визитом. Об этом сообщили журналисты.

«На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы. Люди пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что Гуцул не задержали сотрудники полиции.

Председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов прибыл в Молдавию вместе с Гуцул. Он рассказал ТАСС, что руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева.

Глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого прокуратура Молдавии начала готовить материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии. В аэропорту Кишинева, куда она прилетала, присутствовало большое количество полицейских, передает RT. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Евгении Гуцул.

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул не стали задерживать в Кишиневе (Молдавия) после приезда из России, куда она летала с рабочим визитом. Об этом сообщили журналисты. «На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы. Люди пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что Гуцул не задержали сотрудники полиции. Председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов прибыл в Молдавию вместе с Гуцул. Он рассказал ТАСС, что руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого прокуратура Молдавии начала готовить материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии. В аэропорту Кишинева, куда она прилетала, присутствовало большое количество полицейских, передает RT. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Евгении Гуцул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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