Главу Гагаузии не стали задерживать после визита в РФ

10 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главу Гагаузии Евгению Гуцул не стали задерживать в Кишиневе (Молдавия) после приезда из России, куда она летала с рабочим визитом. Об этом сообщили журналисты. «На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы. Люди пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что Гуцул не задержали сотрудники полиции. Председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов прибыл в Молдавию вместе с Гуцул. Он рассказал ТАСС, что руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого прокуратура Молдавии начала готовить материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии. В аэропорту Кишинева, куда она прилетала, присутствовало большое количество полицейских, передает RT. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Евгении Гуцул. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Гагаузии Евгению Гуцул не стали задерживать в Кишиневе (Молдавия) после приезда из России, куда она летала с рабочим визитом. Об этом сообщили журналисты. «На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники, многие из них сумели пройти в зал ожидания, они принесли с собой цветы. Люди пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также отметил, что Гуцул не задержали сотрудники полиции. Председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов прибыл в Молдавию вместе с Гуцул. Он рассказал ТАСС, что руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого прокуратура Молдавии начала готовить материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии. В аэропорту Кишинева, куда она прилетала, присутствовало большое количество полицейских, передает RT. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Евгении Гуцул.