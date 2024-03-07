Что известно о главе Гагаузии Гуцул, которая может сесть в тюрьму из-за встречи с Путиным

Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул после встречи с Путиным

07 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Евгения Гуцул начала свою политическую карьеру в 2023 году Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS Власти Молдавии планируют арестовать главу автономного образования Гагаузия Евгению Гуцул после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало всю известную информацию о главе автономии в составе молдавской республики. Кто такая Евгения Гуцул Евгения Гуцул родилась в 1986 году в Гагаузии. Имеет юридическое образование. Она выступает за права женщин и начала свою политическую деятельность в 2023 году. После победы на выборах главы Гагаузии 14 мая 2023 года Гуцул обещала улучшить экономику, инфраструктуру и объединить гагаузский народ. Партия «Шор», в которой состоит политик, обещала привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить зарплаты в регионе. Гуцул находится замужем, у нее двое детей. Зачем Гуцул приехала в Россию Гуцул в ходе поездки в Россию провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждались некорректные действия властей Молдавии по отношению к Гагаузия. Глава Гагаузской автономии также выразила желание региона получить поддержку от России на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Гуцул отметила дружественные отношения между Гагаузией и Россией, выразила надежду на продолжение сотрудничества. Матвиенко поддержала этот подход, заявив о готовности Москвы оказывать содействие. Встречи Евгении Гуцул с российскими чиновниками могут касаться обсуждения совместных реакций на сложившуюся ситуацию в регионе. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что в рамках обострения положения в Молдавии Гагаузия ищет защиту и поддержку у России. Обсуждаются возможные сценарии сотрудничества в ходе возможного обострения ситуации, особенно в случае атаки на Приднестровье или появления иностранного контингента на территории Молдавии. На фоне националистических настроений в Молдавии Гагаузия все ближе ориентируется на Россию. Возможно, что экономические связи играют в этом дело, но главной задачей является политическая поддержка, заключил эксперт. Что Гуцул делала в России Гуцул совершила рабочий визит в Россию, где встречалась с высокопоставленными представителями российской власти и участвовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На переговорах с руководством регионов России, с которыми Гагаузия уже имеет соглашения о партнерстве, Гуцул выразила намерение углубить сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью в экономической, социальной и культурной сферах. Что теперь будет Молдавский оппозиционер Илан Шор утверждает, что власти Молдавии планируют арестовать Гуцул после ее возвращения из России. Ее визит в РФ, по его словам, где она встретилась с высокопоставленными чиновниками и участвовала в международном фестивале молодежи, может привести к серьезным последствиям. Силовая акция готовится для ареста Гуцул прямо в аэропорту, отметил Шор. Евгения Гуцул, в свою очередь, заявила, что вернется в Молдавию после поездки в Россию, несмотря на угрозы и попытки запугивания со стороны молдавских властей. Она подчеркнула, что общение с партнерами в других странах также является важной частью ее работы. Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ со своей стороны заявил о том, что встречи молдавских оппозиционеров с руководством России вредят интересам страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Молдавии планируют арестовать главу автономного образования Гагаузия Евгению Гуцул после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало всю известную информацию о главе автономии в составе молдавской республики. Евгения Гуцул родилась в 1986 году в Гагаузии. Имеет юридическое образование. Она выступает за права женщин и начала свою политическую деятельность в 2023 году. После победы на выборах главы Гагаузии 14 мая 2023 года Гуцул обещала улучшить экономику, инфраструктуру и объединить гагаузский народ. Партия «Шор», в которой состоит политик, обещала привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить зарплаты в регионе. Гуцул находится замужем, у нее двое детей. Гуцул в ходе поездки в Россию провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждались некорректные действия властей Молдавии по отношению к Гагаузия. Глава Гагаузской автономии также выразила желание региона получить поддержку от России на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Гуцул отметила дружественные отношения между Гагаузией и Россией, выразила надежду на продолжение сотрудничества. Матвиенко поддержала этот подход, заявив о готовности Москвы оказывать содействие. Встречи Евгении Гуцул с российскими чиновниками могут касаться обсуждения совместных реакций на сложившуюся ситуацию в регионе. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что в рамках обострения положения в Молдавии Гагаузия ищет защиту и поддержку у России. Обсуждаются возможные сценарии сотрудничества в ходе возможного обострения ситуации, особенно в случае атаки на Приднестровье или появления иностранного контингента на территории Молдавии. На фоне националистических настроений в Молдавии Гагаузия все ближе ориентируется на Россию. Возможно, что экономические связи играют в этом дело, но главной задачей является политическая поддержка, заключил эксперт. Гуцул совершила рабочий визит в Россию, где встречалась с высокопоставленными представителями российской власти и участвовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На переговорах с руководством регионов России, с которыми Гагаузия уже имеет соглашения о партнерстве, Гуцул выразила намерение углубить сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью в экономической, социальной и культурной сферах. Молдавский оппозиционер Илан Шор утверждает, что власти Молдавии планируют арестовать Гуцул после ее возвращения из России. Ее визит в РФ, по его словам, где она встретилась с высокопоставленными чиновниками и участвовала в международном фестивале молодежи, может привести к серьезным последствиям. Силовая акция готовится для ареста Гуцул прямо в аэропорту, отметил Шор. Евгения Гуцул, в свою очередь, заявила, что вернется в Молдавию после поездки в Россию, несмотря на угрозы и попытки запугивания со стороны молдавских властей. Она подчеркнула, что общение с партнерами в других странах также является важной частью ее работы. Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ со своей стороны заявил о том, что встречи молдавских оппозиционеров с руководством России вредят интересам страны.