В мире Европа Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул после ее встречи с Путиным 07 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 + Евгении Гуцул грозит арест после поездки в Россию, заявил Илан Шор Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS Власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее рабочей поездки в Сочи, где она провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал молдавский оппозиционный лидер Илан Шор. «Власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул», — заявил Шор. Он добавил, что такие планы появились после возвращения главы Гагаузии из России. Молдавская прокуратура готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул. Ранее глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с Владимиром Путиным Власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее рабочей поездки в Сочи, где она провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал молдавский оппозиционный лидер Илан Шор. «Власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул», — заявил Шор. Он добавил, что такие планы появились после возвращения главы Гагаузии из России. Молдавская прокуратура готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул. Ранее глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с Владимиром Путиным {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям