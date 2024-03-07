Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул после ее встречи с Путиным

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Евгении Гуцул грозит арест после поездки в Россию, заявил Илан Шор Фото:

Власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее рабочей поездки в Сочи, где она провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал молдавский оппозиционный лидер Илан Шор.

«Власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул», — заявил Шор. Он добавил, что такие планы появились после возвращения главы Гагаузии из России.

Молдавская прокуратура готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул. Ранее глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с Владимиром Путиным

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Власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее рабочей поездки в Сочи, где она провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал молдавский оппозиционный лидер Илан Шор. «Власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул», — заявил Шор. Он добавил, что такие планы появились после возвращения главы Гагаузии из России. Молдавская прокуратура готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул. Ранее глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с Владимиром Путиным
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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