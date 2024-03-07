Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул после ее встречи с Путиным

Власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее рабочей поездки в Сочи, где она провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал молдавский оппозиционный лидер Илан Шор.
«Власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул», — заявил Шор. Он добавил, что такие планы появились после возвращения главы Гагаузии из России.
Молдавская прокуратура готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул. Ранее глава Гагаузии совершила поездку в Россию, где посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во время мероприятия Евгения Гуцул провела встречу с Владимиром Путиным
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