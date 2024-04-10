Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений

10 апреля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. «В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — отмечается в официальном сообщении правительства области, опубликованном в их telegram-канале. Согласно данным областного гидрометцентра, зафиксированный в среду прирост уровня реки составил 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра. В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. «В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — отмечается в официальном сообщении правительства области, опубликованном в их telegram-канале. Согласно данным областного гидрометцентра, зафиксированный в среду прирост уровня реки составил 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра. В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.