Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений

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Уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — отмечается в официальном сообщении правительства области, опубликованном в их telegram-канале.

Согласно данным областного гидрометцентра, зафиксированный в среду прирост уровня реки составил 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра. В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

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Уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. «В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — отмечается в официальном сообщении правительства области, опубликованном в их telegram-канале. Согласно данным областного гидрометцентра, зафиксированный в среду прирост уровня реки составил 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра. В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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