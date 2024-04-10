В Курганской области шестые сутки людей эвакуируют из-за паводка. Онлайн-трансляция

11 апреля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Курганцы готовятся к рекордному паводку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 00:56 В ночь с 10 на 11 апреля в Кургане горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Около Бурова-Петровского моста через Тобол жители делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, сообщил читатель URA.RU. 00:15 Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 00:56 11.04.2024 В ночь с 10 на 11 апреля в Кургане горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Около Бурова-Петровского моста через Тобол жители делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, сообщил читатель URA.RU. 00:15 11.04.2024 Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля.