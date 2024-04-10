10 апреля 2024

В Курганской области шестые сутки людей эвакуируют из-за паводка. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, плотина, паводок, наводнение
Курганцы готовятся к рекордному паводку Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

00:56 11.04.2024 В ночь с 10 на 11 апреля в Кургане горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Около Бурова-Петровского моста через Тобол жители делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, сообщил читатель URA.RU.

00:15 11.04.2024 Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. 00:56 11.04.2024 В ночь с 10 на 11 апреля в Кургане горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Около Бурова-Петровского моста через Тобол жители делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, сообщил читатель URA.RU. 00:15 11.04.2024 Власти Казахстана считают, что сброс воды из водохранилищ не мог повлиять на паводковую ситуацию в России, в том числе в Курганской области. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации республики. Казахстан информирует российскую сторону о сбросах воды на Тоболе, поэтому о каких-либо несогласованных действиях речь не идет, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что обмен информацией ведется со 2 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...