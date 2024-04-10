10 апреля 2024

В семи микрорайонах Кургана началась эвакуация. Список

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, эвакуация, тележка, половодье, мужчина, наводнение
Эвакуация продлится до 17:00, сообщили в администрации Кургана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В семь микрорайонов Кургана из-за паводка в 15:00 приехали автобусы для эвакуации жителей. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации

«Уважаемые жители микрорайонов Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Осиновка с прилегающими СНТ, восточной части микрорайона Черемухово с прилегающими СНТ, Тополя, Арбинка, нижней части микрорайона Увал! Ваши территории подвержены угрозе подтопления. Эвакуируйтесь», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что автобусы будут ждать эвакуирующихся с 15:00 до 17:00:

  • у остановки «Церковь» в микрорайоне Черемухово;
  • на площадке у поворота на СНТ «Просвещенец»;
  • на остановке «Сквер на Сиреневой» в микрорайоне Тополя;
  • на разворотной площадке на остановке «Увал».

Горожан, которые не смогут поехать к родственникам, отвезут в пункт временного размещения, располагающийся на базе гимназии № 31. Всего в регионе в ПВР находятся более 800 человек, эвакуировано — более 6000. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В семь микрорайонов Кургана из-за паводка в 15:00 приехали автобусы для эвакуации жителей. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации «Уважаемые жители микрорайонов Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Осиновка с прилегающими СНТ, восточной части микрорайона Черемухово с прилегающими СНТ, Тополя, Арбинка, нижней части микрорайона Увал! Ваши территории подвержены угрозе подтопления. Эвакуируйтесь», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что автобусы будут ждать эвакуирующихся с 15:00 до 17:00: Горожан, которые не смогут поехать к родственникам, отвезут в пункт временного размещения, располагающийся на базе гимназии № 31. Всего в регионе в ПВР находятся более 800 человек, эвакуировано — более 6000. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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