В семь микрорайонов Кургана из-за паводка в 15:00 приехали автобусы для эвакуации жителей. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации
«Уважаемые жители микрорайонов Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Осиновка с прилегающими СНТ, восточной части микрорайона Черемухово с прилегающими СНТ, Тополя, Арбинка, нижней части микрорайона Увал! Ваши территории подвержены угрозе подтопления. Эвакуируйтесь», — указано в сообщении.
Представители власти отметили, что автобусы будут ждать эвакуирующихся с 15:00 до 17:00:
- у остановки «Церковь» в микрорайоне Черемухово;
- на площадке у поворота на СНТ «Просвещенец»;
- на остановке «Сквер на Сиреневой» в микрорайоне Тополя;
- на разворотной площадке на остановке «Увал».
Горожан, которые не смогут поехать к родственникам, отвезут в пункт временного размещения, располагающийся на базе гимназии № 31. Всего в регионе в ПВР находятся более 800 человек, эвакуировано — более 6000. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.
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