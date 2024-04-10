В ЯНАО ищут стоматологов на зарплату от 300 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Работать нужно в клинике цифровой стоматологии премиум класса Фото: Алиса Курганская © URA.RU В ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей. Информация размещена на сайте HeadHunter. «В Ноябрьске ищут двух стоматологов. Один из низ врач стоматолог-терапевт. Ему нужно будет работать в клинике цифровой стоматологии премиум класса на зарплату от 300 до 650 тысяч рублей. Опыт должен быть от трех лет. Работа заключается в ведение полного терапевтического приема», — указано в объявлении. Второй специалист — стоматолог-имплантолог. Работать можно по 4-6 часов. В нее входит удаление зубов, установка имплантатов. Зарплата от 350 до 500 тысяч рублей. В ЯНАО вакансия стоматолога вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Работодатель готов платить врачу от 250 тысяч рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей. Информация размещена на сайте HeadHunter. «В Ноябрьске ищут двух стоматологов. Один из низ врач стоматолог-терапевт. Ему нужно будет работать в клинике цифровой стоматологии премиум класса на зарплату от 300 до 650 тысяч рублей. Опыт должен быть от трех лет. Работа заключается в ведение полного терапевтического приема», — указано в объявлении. Второй специалист — стоматолог-имплантолог. Работать можно по 4-6 часов. В нее входит удаление зубов, установка имплантатов. Зарплата от 350 до 500 тысяч рублей. В ЯНАО вакансия стоматолога вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Работодатель готов платить врачу от 250 тысяч рублей