10 апреля 2024
09 апреля 2024

В ЯНАО ищут стоматологов на зарплату от 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, прием, стоматолог, пациент, лечение зубов
Работать нужно в клинике цифровой стоматологии премиум класса Фото:

В ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей. Информация размещена на сайте HeadHunter.

«В Ноябрьске ищут двух стоматологов. Один из низ врач стоматолог-терапевт. Ему нужно будет работать в клинике цифровой стоматологии премиум класса на зарплату от 300 до 650 тысяч рублей. Опыт должен быть от трех лет. Работа заключается в ведение полного терапевтического приема», — указано в объявлении.

Второй специалист — стоматолог-имплантолог. Работать можно по 4-6 часов. В нее входит удаление зубов, установка имплантатов. Зарплата от 350 до 500 тысяч рублей.

В ЯНАО вакансия стоматолога вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Работодатель готов платить врачу от 250 тысяч рублей

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В ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей. Информация размещена на сайте HeadHunter. «В Ноябрьске ищут двух стоматологов. Один из низ врач стоматолог-терапевт. Ему нужно будет работать в клинике цифровой стоматологии премиум класса на зарплату от 300 до 650 тысяч рублей. Опыт должен быть от трех лет. Работа заключается в ведение полного терапевтического приема», — указано в объявлении. Второй специалист — стоматолог-имплантолог. Работать можно по 4-6 часов. В нее входит удаление зубов, установка имплантатов. Зарплата от 350 до 500 тысяч рублей. В ЯНАО вакансия стоматолога вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Работодатель готов платить врачу от 250 тысяч рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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