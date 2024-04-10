В Пермь придет теплая погода

В Перми потеплеет, но возможен дождь
В Перми ожидается теплая погода до +13 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.
«Днем 11 апреля в Перми прогнозируется до +13 градусов. Во второй половине дня возможны осадки», — указано в сервисе Gismeteo.
Ночью в столице Прикамья будет около +8 градусов. Ветер ожидается слабый до 6 метров в секунду, предупреждают метеорологи.
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