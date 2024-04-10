10 апреля 2024

В Пермь придет теплая погода

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Улица Коммунистическая после благоустройства. Полевской, кошка, кот, тепло, бабье лето, весна, осень, теплая погода
В Перми потеплеет, но возможен дождь Фото:

В Перми ожидается теплая погода до +13 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте.

«Днем 11 апреля в Перми прогнозируется до +13 градусов. Во второй половине дня возможны осадки», — указано в сервисе Gismeteo.

Ночью в столице Прикамья будет около +8 градусов. Ветер ожидается слабый до 6 метров в секунду, предупреждают метеорологи.

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В Перми ожидается теплая погода до +13 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте. «Днем 11 апреля в Перми прогнозируется до +13 градусов. Во второй половине дня возможны осадки», — указано в сервисе Gismeteo. Ночью в столице Прикамья будет около +8 градусов. Ветер ожидается слабый до 6 метров в секунду, предупреждают метеорологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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