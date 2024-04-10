В Пермь придет теплая погода

11 апреля 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

В Перми потеплеет, но возможен дождь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ожидается теплая погода до +13 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте. «Днем 11 апреля в Перми прогнозируется до +13 градусов. Во второй половине дня возможны осадки», — указано в сервисе Gismeteo. Ночью в столице Прикамья будет около +8 градусов. Ветер ожидается слабый до 6 метров в секунду, предупреждают метеорологи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми ожидается теплая погода до +13 градусов. Информация об этом опубликована на метеорологическом сайте. «Днем 11 апреля в Перми прогнозируется до +13 градусов. Во второй половине дня возможны осадки», — указано в сервисе Gismeteo. Ночью в столице Прикамья будет около +8 градусов. Ветер ожидается слабый до 6 метров в секунду, предупреждают метеорологи.