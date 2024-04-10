10 апреля 2024

В Кургане во время паводка не будет плановых отключений воды

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Для бесперебойной подачи воды сотрудники предприятия перешли на усиленный режим работы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы, из-за чего во время паводка в городе не будет плановых отключений воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании.

«В период паводка „Водный Союз“ перешел на усиленный режим работы. Плановых отключений воды не будет», — указано в сообщении. Чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно в усиленном режиме, в том числе, аварийные бригады, лаборатория и центральная диспетчерская служба предприятия.

В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. В Кургане на 08:00 11 апреля уровень воды составил 383 см, (+8 см за ночь). За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы, из-за чего во время паводка в городе не будет плановых отключений воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании. «В период паводка „Водный Союз“ перешел на усиленный режим работы. Плановых отключений воды не будет», — указано в сообщении. Чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно в усиленном режиме, в том числе, аварийные бригады, лаборатория и центральная диспетчерская служба предприятия. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. В Кургане на 08:00 11 апреля уровень воды составил 383 см, (+8 см за ночь). За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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