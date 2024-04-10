В Кургане во время паводка не будет плановых отключений воды

В Кургане компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы, из-за чего во время паводка в городе не будет плановых отключений воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании.
«В период паводка „Водный Союз“ перешел на усиленный режим работы. Плановых отключений воды не будет», — указано в сообщении. Чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно в усиленном режиме, в том числе, аварийные бригады, лаборатория и центральная диспетчерская служба предприятия.
В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. В Кургане на 08:00 11 апреля уровень воды составил 383 см, (+8 см за ночь). За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы, из-за чего во время паводка в городе не будет плановых отключений воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании. «В период паводка „Водный Союз“ перешел на усиленный режим работы. Плановых отключений воды не будет», — указано в сообщении. Чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно в усиленном режиме, в том числе, аварийные бригады, лаборатория и центральная диспетчерская служба предприятия. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. В Кургане на 08:00 11 апреля уровень воды составил 383 см, (+8 см за ночь). За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.