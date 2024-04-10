10 апреля 2024

Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль у пятилетнего ребенка. Фото

В Свердловской области хирурги удалили у пятилетней девочки опухоль весом 2 кг
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Хирурги двух больниц провели сложнейшую операцию пятилетней девочке Фото:

Хирурги из Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) успешно провели совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 5-летней девочки. Опухоль весила более двух килограммов и была диаметром около 20 сантиметров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Мы столкнулись с гигантской опухолью. Она занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Сначала пришлось удалить с помощью спецоборудования жидкую часть опухоли. После этого объем опухоли уменьшился, и мы смогли удалить пораженную опухолью правую долю печени», — цитирует слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова ДИП.

По словам детского хирурга-онколога ОДКБ Сергея Тупоногова, за 30 лет существования Центра детской онкологии и гематологии девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей, кого прооперировали в тандеме двух специалистов — детского и взрослого. Благодаря высокой квалификации врачей послеоперационный период у маленькой пациентки проходит благоприятно.

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Хирурги из Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) успешно провели совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 5-летней девочки. Опухоль весила более двух килограммов и была диаметром около 20 сантиметров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мы столкнулись с гигантской опухолью. Она занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Сначала пришлось удалить с помощью спецоборудования жидкую часть опухоли. После этого объем опухоли уменьшился, и мы смогли удалить пораженную опухолью правую долю печени», — цитирует слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова ДИП. По словам детского хирурга-онколога ОДКБ Сергея Тупоногова, за 30 лет существования Центра детской онкологии и гематологии девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей, кого прооперировали в тандеме двух специалистов — детского и взрослого. Благодаря высокой квалификации врачей послеоперационный период у маленькой пациентки проходит благоприятно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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