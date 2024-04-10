Общество Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль у пятилетнего ребенка. Фото В Свердловской области хирурги удалили у пятилетней девочки опухоль весом 2 кг 11 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + Хирурги двух больниц провели сложнейшую операцию пятилетней девочке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хирурги из Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) успешно провели совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 5-летней девочки. Опухоль весила более двух килограммов и была диаметром около 20 сантиметров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мы столкнулись с гигантской опухолью. Она занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Сначала пришлось удалить с помощью спецоборудования жидкую часть опухоли. После этого объем опухоли уменьшился, и мы смогли удалить пораженную опухолью правую долю печени», — цитирует слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова ДИП. По словам детского хирурга-онколога ОДКБ Сергея Тупоногова, за 30 лет существования Центра детской онкологии и гематологии девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей, кого прооперировали в тандеме двух специалистов — детского и взрослого. Благодаря высокой квалификации врачей послеоперационный период у маленькой пациентки проходит благоприятно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хирурги из Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) успешно провели совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени у 5-летней девочки. Опухоль весила более двух килограммов и была диаметром около 20 сантиметров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мы столкнулись с гигантской опухолью. Она занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Сначала пришлось удалить с помощью спецоборудования жидкую часть опухоли. После этого объем опухоли уменьшился, и мы смогли удалить пораженную опухолью правую долю печени», — цитирует слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова ДИП. По словам детского хирурга-онколога ОДКБ Сергея Тупоногова, за 30 лет существования Центра детской онкологии и гематологии девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей, кого прооперировали в тандеме двух специалистов — детского и взрослого. Благодаря высокой квалификации врачей послеоперационный период у маленькой пациентки проходит благоприятно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям