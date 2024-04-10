10 апреля 2024

Пермские туристы сутки не могут вылететь в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, авиакомпания россия
Самолет из Египта тоже задерживают Фото:

Рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задержали на сутки. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта «Большое Савино».

«Рейс UJ 652 авиакомпании AlMAsria Universal Airlines запланированный на 11 апреля в 06:45 задерживается. Расчетное время вылета: 12 апреля в 02:30», — сказано на сайте аэропорта.

Также задерживается прилет из Египта. Самолет должен был вернуться 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка произошла из-за позднего вылета рейса из Египта. Кроме того, самолет сначала приземлится в Уфе, а затем направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть.

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Рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задержали на сутки. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта «Большое Савино». «Рейс UJ 652 авиакомпании AlMAsria Universal Airlines запланированный на 11 апреля в 06:45 задерживается. Расчетное время вылета: 12 апреля в 02:30», — сказано на сайте аэропорта. Также задерживается прилет из Египта. Самолет должен был вернуться 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка произошла из-за позднего вылета рейса из Египта. Кроме того, самолет сначала приземлится в Уфе, а затем направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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