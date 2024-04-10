Пермские туристы сутки не могут вылететь в Египет

11 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Самолет из Египта тоже задерживают Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задержали на сутки. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта «Большое Савино». «Рейс UJ 652 авиакомпании AlMAsria Universal Airlines запланированный на 11 апреля в 06:45 задерживается. Расчетное время вылета: 12 апреля в 02:30», — сказано на сайте аэропорта. Также задерживается прилет из Египта. Самолет должен был вернуться 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка произошла из-за позднего вылета рейса из Египта. Кроме того, самолет сначала приземлится в Уфе, а затем направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задержали на сутки. Информация об этом появилась на онлайн табло аэропорта «Большое Савино». «Рейс UJ 652 авиакомпании AlMAsria Universal Airlines запланированный на 11 апреля в 06:45 задерживается. Расчетное время вылета: 12 апреля в 02:30», — сказано на сайте аэропорта. Также задерживается прилет из Египта. Самолет должен был вернуться 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка произошла из-за позднего вылета рейса из Египта. Кроме того, самолет сначала приземлится в Уфе, а затем направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть.