Наводнение в Курганской области местами пошло на спад

11 апреля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Вода ушла с шести приусадебных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области за сутки вода ушла с территории трех домов, шести приусадебных участков и моста. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и низководный мост. Речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населенных пунктах Красный октябрь и Горшково», — указано в сообщении. Представители ведомства добавили, что в Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском муниципальных округах 11 апреля оставались затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участков, низководный мост и восемь участков автомобильных дорог. При этом представители администрации Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в городе дополнительно к ранее известным населенным пунктам, которым грозит затопление, добавились СНТ «Лотос», СНТ «Черемушки», СНТ «Черемушки-4». и несколько домов микрорайонов Заозерного (6а, 8, 9, 10, 11, 13, 14). В Курганской области введен режим ЧС. За актуальной информацией о ситуации с паводком можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области за сутки вода ушла с территории трех домов, шести приусадебных участков и моста. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и низководный мост. Речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населенных пунктах Красный октябрь и Горшково», — указано в сообщении. Представители ведомства добавили, что в Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском муниципальных округах 11 апреля оставались затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участков, низководный мост и восемь участков автомобильных дорог. При этом представители администрации Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в городе дополнительно к ранее известным населенным пунктам, которым грозит затопление, добавились СНТ «Лотос», СНТ «Черемушки», СНТ «Черемушки-4». и несколько домов микрорайонов Заозерного (6а, 8, 9, 10, 11, 13, 14). В Курганской области введен режим ЧС. За актуальной информацией о ситуации с паводком можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.