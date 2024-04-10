10 апреля 2024

Наводнение в Курганской области местами пошло на спад

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана
Вода ушла с шести приусадебных участков Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области за сутки вода ушла с территории трех домов, шести приусадебных участков и моста. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области.

«В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и низководный мост. Речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населенных пунктах Красный октябрь и Горшково», — указано в сообщении.

Представители ведомства добавили, что в Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском муниципальных округах 11 апреля оставались затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участков, низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

При этом представители администрации Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в городе дополнительно к ранее известным населенным пунктам, которым грозит затопление, добавились СНТ «Лотос», СНТ «Черемушки», СНТ «Черемушки-4». и несколько домов микрорайонов Заозерного (6а, 8, 9, 10, 11, 13, 14).

В Курганской области введен режим ЧС. За актуальной информацией о ситуации с паводком можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области за сутки вода ушла с территории трех домов, шести приусадебных участков и моста. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и низководный мост. Речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населенных пунктах Красный октябрь и Горшково», — указано в сообщении. Представители ведомства добавили, что в Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском муниципальных округах 11 апреля оставались затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участков, низководный мост и восемь участков автомобильных дорог. При этом представители администрации Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в городе дополнительно к ранее известным населенным пунктам, которым грозит затопление, добавились СНТ «Лотос», СНТ «Черемушки», СНТ «Черемушки-4». и несколько домов микрорайонов Заозерного (6а, 8, 9, 10, 11, 13, 14). В Курганской области введен режим ЧС. За актуальной информацией о ситуации с паводком можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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