В Первоуральске задержали наркомана, домогавшегося до ребенка

11 апреля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Мужчина вел себя неадекватно и был задержан полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном домогательстве к 13-летней школьнице. Он приставал к ребенку в автобусе на глазах у других пассажиров, которые не пришли девочке на помощь. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Мужик в неадекватном состоянии, видимо, „под солями“, бегал и пугал горожан в микрорайоне Талица. Прохожие сообщили о сумасшедшем в полицию, его задержали. В отделе выяснилось, что на него уже писали заявление родители 13-летней школьницы. Он приставал к ней в тот же день в салоне автобуса №4», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина трогал ребенка и домогался на глазах у многих людей, однако никто из пассажиров не заступился за девочку. О задержанном известно, что он местный житель, подрабатывает таксистом. В момент задержания мужчина был под наркотиками и заявил, что ничего не помнит. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему могут вменить статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» или «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обновлено в 11.51: добавлен комментарий полиции: Как сообщил редакции пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, на момент подготовки материала сотрудники полиции территориального ОВД доставили подозреваемого в районный суд. Там будет принято решение в рамках административного дела за неповиновение представителям МВД при задержании. «Речь идет о ранее неоднократно судимом местном жителе 1979 года рождения. У него целый букет криминальных эпизодов. Наказание он отбывал в исправительных колониях Ивделя, Нижнего Тагила и Камышлова по статьям 158, 119, 162, 228 УК РФ и другим. После судебного заседания собранные сыщиками материалы в отношении фигуранта будут направлены в следственные органы» — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном домогательстве к 13-летней школьнице. Он приставал к ребенку в автобусе на глазах у других пассажиров, которые не пришли девочке на помощь. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Мужик в неадекватном состоянии, видимо, „под солями“, бегал и пугал горожан в микрорайоне Талица. Прохожие сообщили о сумасшедшем в полицию, его задержали. В отделе выяснилось, что на него уже писали заявление родители 13-летней школьницы. Он приставал к ней в тот же день в салоне автобуса №4», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина трогал ребенка и домогался на глазах у многих людей, однако никто из пассажиров не заступился за девочку. О задержанном известно, что он местный житель, подрабатывает таксистом. В момент задержания мужчина был под наркотиками и заявил, что ничего не помнит. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему могут вменить статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» или «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обновлено в 11.51: добавлен комментарий полиции: Как сообщил редакции пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, на момент подготовки материала сотрудники полиции территориального ОВД доставили подозреваемого в районный суд. Там будет принято решение в рамках административного дела за неповиновение представителям МВД при задержании. «Речь идет о ранее неоднократно судимом местном жителе 1979 года рождения. У него целый букет криминальных эпизодов. Наказание он отбывал в исправительных колониях Ивделя, Нижнего Тагила и Камышлова по статьям 158, 119, 162, 228 УК РФ и другим. После судебного заседания собранные сыщиками материалы в отношении фигуранта будут направлены в следственные органы» — отметил полковник Горелых.